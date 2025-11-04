 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus, Rusijos delegacijai vadovaus jo pavaduotojas

2025-11-04 21:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 21:42

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šį mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame dvidešimties didžiausių išsivysčiusių ir besivystančių šalių viršūnių susitikime atstovaus prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šį mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame dvidešimties didžiausių išsivysčiusių ir besivystančių šalių viršūnių susitikime atstovaus prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas.

3

43-ejų M. Oreškinas Johanesburge lapkričio 20-24 dienomis vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime vadovaus Rusijos delegacijai, antradienį pranešė Kremlius.

Pastaraisiais metais V. Putinas, 2022 m. pradėjęs plataus masto invaziją į Ukrainą, stengiasi asmeniškai nedalyvauti viršūnių susitikimuose.

Susitikime nedalyvaus ir pirmiau Rusijos delegacijai vadovavęs užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriam šį kartą atstovaus vienas iš jo pavaduotojų.

Buvęs ekonomikos ministras M. Oreškinas taip pat yra V. Putino specialusis pasiuntinys ekonominiam bendradarbiavimui BRICS+ šalių grupėje, kurią sudaro ją įsteigusios Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika bei kitos šalys.

