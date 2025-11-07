Zelenskis: Pokrovske yra daugiau nei 300 Rusijos kareivių

„Remiantis mūsų duomenimis, pačiame mieste yra 314 rusų“, – žurnalistams Kyjive sakė V. Zelenskis. Pasak jo, spalio pabaigoje Pokrovske jų veikė iki 200.
Prezidento žodžiais, per pastarąsias tris dienas Rusijos pajėgos 220 kartų mėgino šturmuoti Pokrovską.
„Rusijai labai svarbu padaryti viską, kas įmanoma, kad iš tikrųjų užimtų Pokrovską“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Maskva nori parodyti Jungtinėms Amerikos Valstijoms, jog ji pasiekia pergalių mūšio lauke ir gali užimti visą Donbasą – šalies pramonės ir anglies kasybos širdį.
Nepaisant nuolatinių atakų, Rusijos pajėgos nepadarė jokios pažangos prie netoliese esančių Siversko, Kramatorsko ir Kostiantynivkos miestų, teigė V. Zelenskis.
V. Zelenskis pranešė apie Ukrainos karių pasistūmėjimą prie Kupiansko miesto, Doneckui, kuriame yra Pokrovskas, gretimoje Charkivo srityje. Tačiau jis teigė, kad situacija Vovčanske, mieste netoli Rusijos sienos, blogėja, Kremliaus pajėgos ten rengiasi naujiems puolimams.
Ukraina daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos invazijos, remiama Vakarų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą teigė, kad Ukrainos pajėgos Pokrovske ir Kupianske yra apsuptos – šiuos teiginius V. Zelenskis ir Ukrainos generalinis štabas nuolat atmeta.
Pietinėje Chersono srityje per Rusijos apšaudymą žuvo mažiausiai du civiliai, o dar šeši buvo sužeisti, penktadienį socialiniuose tinkluose pranešė regiono prokuratūra.
Rusijos pajėgos panaudojo artileriją, raketų paleidimo įrenginius ir dronus prieš srities sostinę Chersoną bei Novovoroncovkos ir Bilozerkos kaimus, pranešė prokuratūra. Buvo apgadinti keli namai ir klinika.
Rusija okupuoja didesniąją Chersono srities dalį, fronto linija driekiasi palei Dnipro upę.
