Prieš Orbano ir Trumpo susitikimą – griežta Zelenskio žinutė

Kaip rašo UNIAN, V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina neleis rusams parduoti naftos Europoje.
V. Orbanas penktadienį Vašingtone susitiks su D. Trumpu, siekdamas išimties Budapeštui iš Vašingtono sankcijų prieš Rusijos naftą.
V. Zelenskis sako, kad V. Orbanas į Vašingtoną vyksta kalbėtis apie tai, kaip pasielgti, kad Vengrijos „priklausomybė nuo Rusijos Federacijos naftos nenukentėtų“.
„Tačiau jis turi iš karto suprasti ir mūsų požiūrį į tai. Mes negalime leisti rusams uždirbti iš to – iš energetikos. Ir net ten, kur mums surišamos rankos dėl vienokių ar kitokių sutarčių, įsipareigojimų ir pan., mes vis tiek rasime išeitį, kad Rusijos naftos Europoje nebūtų“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Anot jo, labai gerai, kad JAV yra tuo suinteresuotos.
„Bet mes, kaip šalis, kuri patiria Rusijos agresiją, esame tuo tikrai suinteresuoti. O V. Orbanas, kuris nuolat aptaria klausimus su įvairiais žaidėjais, svarbiais tam, kad jie turėtų įtakos mums, mano nuomone, savo rinkimų kampaniją turėtų kurti ne ant neapykantos Ukrainai, o ant draugystės. Ir ant to, kad žiūrėk: aš turiu problemą, padėkime ją išspręsti energetikos srityje.
Jis galvoja ne apie žmones, apie šios problemos sprendimą, o apie save. Ir jam atrodo, kad neapykanta Ukrainai jam tai padės padaryti. Jis to nepadarys. Kodėl? Nes mes to neleisime. Mes neleisime rusams ten parduoti naftos“, – teigia V. Zelenskis.
Kremliui nerodant noro siekti kompromiso dėl karo Ukrainoje užbaigimo, spalį Baltųjų rūmų šeimininkas paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Vengrija – artimiausia D. Trumpo ir Kremliaus sąjungininkė Europos Sąjungoje (ES) – smarkiai priklauso nuo rusiškos naftos ir dujų, nepaisant ES pastangų šią priklausomybę mažinti ar nutraukti.
Vengrijos ministras pirmininkas, kurį vizito Vašingtone metu lydės didelė delegacija, įskaitant šešis ministrus, nurodė, kad sieks išimties iš sankcijų Rusijos energetikos sektoriui, nes mano, kad D. Trumpas padarė klaidą vengrų atžvilgiu.
„Netrukus atvyksiu į Vašingtoną aptarti šio klausimo su prezidentu Trumpu, – neseniai duotame interviu Italijos dienraščiui „La Repubblica“ sakė V. Orbanas. – Diskutuojame, kaip sukurti tvarią mano šalies ekonomikos sistemą, nes Vengrija labai priklauso nuo Rusijos naftos ir dujų. Be jų energijos kainos smarkiai šokteltų, todėl mūsų atsargos taptų nepakankamos.“
Susitikę D. Trumpas ir V. Orbanas turėtų aptarti ir beveik keturis metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją Ukrainoje.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas paskelbė, kad Vengrijos sostinėje bus surengtas JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą dėl karo Ukrainoje pabaigos, tačiau vėliau šiuos planus atšaukė.
Ekspertai tvirtina, kad V. Orbano penktadienio susitikimas su JAV prezidentu turėtų suteikti premjerui bent jau „simbolinę“ pergalę prieš pavasarį vyksiančius rinkimus – ekonomikos sąstingio akivaizdoje, jam gresia precedento neturintis iššūkis jo 15 metų valdymui.
„Koks nors simbolinis rezultatas“
„Po Trumpo perrinkimo atsivėrė naujos vengrų ir amerikiečių santykių perspektyvos“, – ketvirtadienį, prieš išvykdamas į Vašingtoną, socialiniuose tinkluose teigė V. Orbanas.
Pernai Vengrijos premjeras tris kartus aplankė savo „brangų draugą“ D. Trumpą jo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje. Tačiau respublikono sugrįžimas į valdžią Vengrijoje turėjo nevienareikšmišką poveikį.
Balandį Vašingtonas Vengrijai atkūrė bevizį kelionių režimą ir panaikino sankcijas Antalui Roganui – ministrui, kuris prižiūri Vengrijos žvalgybos tarnybas ir vyriausybės komunikacijas bei vadovauja V. Orbano kabinetui, – teigdamas, kad „tolesnis sankcijų taikymas neatitiko JAV užsienio politikos interesų“.
Rugsėjį Jungtinės Valstijos visiškai atkūrė Vengrijos statusą pagal bevizio režimo programą, teigdamos, kad ši Vidurio Europos šalis ėmėsi veiksmų saugumo priemonėms pagerinti.
Tačiau D. Trumpo įvesti muitai ES smarkiai paveikė į eksportą orientuotą Vengrijos automobilių pramonę ir dar labiau apsunkino ir taip silpną šalies ekonomiką.
Strateginių studijų centro „German Marshall Fund“ (GMF) Vidurio Europos direktorius Danielis Hegedusas (Danielis Hegediušas) teigė, kad D. Trumpas galiausiai gali parodyti tam tikrą lankstumą dėl V. Orbano prašymo dėl sankcijų Rusijos naftai išimties.
Vašingtonas suteikė įmonėms, bendradarbiaujančioms su „Rosneft“ ir „Lukoil“, vieną mėnesį nutraukti ryšius su šiomis bendrovėmis. Priešingu atveju joms bus įvestos antrinės sankcijos, kurios uždraustų naudotis JAV bankų, prekybininkų, vežėjų ir draudikų paslaugomis.
„Po jų susitikimo tikrai bus koks nors simbolinis rezultatas, apie kurį galės pranešti abi šalys“, – naujienų agentūrai AFP nurodė D. Hegedusas, pridurdamas, kad D. Trumpas „jau įrodė, kad yra pasirengęs padėti savo ideologiniams sąjungininkams“.
„Manau, kad Trumpas suteiks Orbanui pergalę, kurią jis galės parduoti namuose ir kuri sustiprins jo pozicijas, nes (JAV) administracija aktyviai remia ES skaldančias politines jėgas“, – pridūrė jis.
