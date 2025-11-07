 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu

2025-11-07 09:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 09:41

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas Vašingtone ketina įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu – toks žingsnis, anot šaltinių, galėtų sustiprinti paties V. Orbano įvaizdį prieš rinkimus, rašoma „The Guardian“.

Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas Vašingtone ketina įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu – toks žingsnis, anot šaltinių, galėtų sustiprinti paties V. Orbano įvaizdį prieš rinkimus, rašoma „The Guardian“.

REKLAMA
3

Pasak informuotų šaltinių, pagrindinis V. Orbano vizito Vašingtone prioritetas – pakviesti D. Trumpą apsilankyti Vengrijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo patarėjų nuomone, toks vizitas sustiprintų V. Orbano, kaip valstybės veikėjo, įvaizdį ir suteiktų naujos energijos jo konservatyviam rinkėjų ratui.

REKLAMA
REKLAMA

„Orbanas nori, kad Trumpas atvyktų į Budapeštą iki rinkimų. Tai yra pagrindinis prioritetas. Jie taip pat aptars Rusijos dujų klausimą, tačiau premjerą labiausiai jaudina rinkimai“, – sakė šaltinis, dirbantis Vengrijos vyriausybės užsienio politikos institucijoje.

REKLAMA

Sieks įtikinti Trumpą susitikti su Putinu

V. Orbano administracijos vadovas Gergely Gulyasas pareiškė, kad penktadienio susitikimas bus „galimybė abiem lyderiams nustatyti veiksmų planą, kuris galėtų padėti surengti JAV ir Rusijos susitikimą, o vėliau – pasiekti Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimą“.

Kaip žinoma, D. Trumpas kol kas persigalvojo dėl susitikimo su V. Putinu Budapešte ir pripažino esąs nusivylęs derybų su Rusija tempu.

Be to, kitas svarbus V. Orbano vizito Vašingtone klausimas – Vengrijos išimtis iš JAV sankcijų, taikomų bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kartojasi Bachmuto likimas – vienas didžiausių Ukrainos miestų virsta griuvėsiais: bijoma baisiausio scenarijaus (nuotr. SCANPIX)
Kartojasi Bachmuto likimas – vienas didžiausių Ukrainos miestų virsta griuvėsiais: bijoma blogiausio scenarijaus (22)
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Putinas nubaudė Lavrovą (15)
Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (171)
Putinas gyvena baimėje, ir ji pagrįsta – žiniasklaida (nuotr. SCANPIX)
Putinas gyvena baimėje, ir ji pagrįsta – žiniasklaida (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų