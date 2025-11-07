Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu

Pasak informuotų šaltinių, pagrindinis V. Orbano vizito Vašingtone prioritetas – pakviesti D. Trumpą apsilankyti Vengrijoje.
Jo patarėjų nuomone, toks vizitas sustiprintų V. Orbano, kaip valstybės veikėjo, įvaizdį ir suteiktų naujos energijos jo konservatyviam rinkėjų ratui.
„Orbanas nori, kad Trumpas atvyktų į Budapeštą iki rinkimų. Tai yra pagrindinis prioritetas. Jie taip pat aptars Rusijos dujų klausimą, tačiau premjerą labiausiai jaudina rinkimai“, – sakė šaltinis, dirbantis Vengrijos vyriausybės užsienio politikos institucijoje.
Sieks įtikinti Trumpą susitikti su Putinu
V. Orbano administracijos vadovas Gergely Gulyasas pareiškė, kad penktadienio susitikimas bus „galimybė abiem lyderiams nustatyti veiksmų planą, kuris galėtų padėti surengti JAV ir Rusijos susitikimą, o vėliau – pasiekti Rusijos ir Ukrainos taikos susitarimą“.
Kaip žinoma, D. Trumpas kol kas persigalvojo dėl susitikimo su V. Putinu Budapešte ir pripažino esąs nusivylęs derybų su Rusija tempu.
Be to, kitas svarbus V. Orbano vizito Vašingtone klausimas – Vengrijos išimtis iš JAV sankcijų, taikomų bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
