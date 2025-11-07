JT panaikino sankcijas Sirijos lyderiui

Remiantis sprendimu, A. al Sharaa ir jo vidaus reikalų ministras Anasas Hasanas Chattabas išbraukiami iš sąrašo asmenų ir grupių, kurioms įvestos sankcijos dėl ryšių su „Islamo valstybe“ (IS) ir teroristų tinklu „Al Qaeda“. Prieš tai jiems buvo taikomas kelionių draudimas, turto įšaldymas ir ginklų embargas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Vašingtone priims A. al Sharaa pokalbių. Šis susitikimas yra dalis D. Trumpo diplomatinių pastangų „susitikti su įvairiausiais pasaulyje žmonėmis, kad būtų pasiekta taika“, antradienį sakė jo atstovė Karoline Leavitt.
Ji atkreipė dėmesį į tai, jog D. Trumpas gegužę lankydamasis Artimuosiuose Rytuose paskelbė apie JAV sankcijų atšaukimą, kad žmonėms Sirijoje „suteiktų tikrą taikos šansą“. Vyriausybė Damaske esą šiuo požiūriu pasiekė „geros pažangos“.
Tai bus pirmasis A. al Sharaa vizitas JAV sostinėje. Rugsėjį buvęs islamistinės grupuotės HTS lyderis jau dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos debatuose Niujorke.
JAV pasiuntinys Sirijai Tomas Barrackas praėjusią savaitę pareiškė, kad A. al Sharaa per vizitą Vašingtone tikriausiai pasirašys susitarimą dėl Sirijos prisijungimo prieš JAV vadovaujamos tarptautinės kovos su IS koalicijos.
HTS ir jos sąjungininkės grupuotės 2024 m. gruodį nuvertė nuo valdžios ilgametį Sirijos diktatorių Basharą al Assadą. HTS yra buvusi „Al Qaeda“ šaka, tačiau jau prieš daug metų atsiskyrė nuo teroristų tinklo.
