TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Žiniasklaida: buvusį Sirijos prezidentą Maskvoje mėginta nunuodyti

2025-10-03 08:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 08:38

Buvusį Sirijos prezidentą Basharą al Assadą, kaip pranešama, bandyta nužudyti Rusijoje, kur jam buvo suteiktas politinis prieglobstis praėjus 10-čiai mėnesių po jo režimo nuvertimo, pranešė britų laikraštis „Mirror“.

Basharas al Assadas (nuotr. SCANPIX)

3

Sirijos žmogaus teisių stebėjimo organizacija (SOHR), remdamasi „privačiu šaltiniu“, teigė, kad pirmadienį B. al Assadas buvo išleistas iš ligoninės Maskvos priemiestyje. Šaltinis teigė, kad B. al Assadas „buvo apnuodytas“ ir kad pasikėsinimo nužudyti motyvas buvo „sukompromituoti Rusijos vyriausybę ir apkaltinti ją prisidėjus“ prie jo mirties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad tik jo broliui Maherui Assadui buvo leista jį lankyti ligoninėje, vykstant didelei saugumo operacijai. Pranešime teigiama, kad B. al Assado būklė dabar yra „stabili“. Rusijos vyriausybė iki šiol nekomentavo šių teiginių.

Naujoji Sirijos valdžia pareikalavo B. al Assado ekstradicijos, tačiau Rusija iki šiol atsisakė tai padaryti. V. Putinas asmeniškai suteikė prieglobstį B. al Assadui ir jo šeimos nariams bei režimo bendradarbiams. Nuo atvykimo į Rusiją 60 metų B. al Assadas nebuvo matomas viešumoje, nes jį, kaip manoma, griežtai saugo Rusijos slaptosios tarnybos.

Tai jau antras pranešimas apie galima B. al Assado apnuodijimą. Pirmasis pasirodė jam būnant Rusijoje pirmą mėnesį; buvo teigiama, kad jis „skundėsi savo apsaugai, jog blogai jaučiasi ir sunku kvėpuoti“. Tačiau šis pasakojimas nebuvo patvirtintas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

