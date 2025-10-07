Sirijos gynybos ministras: su kurdais sutarta dėl visapusiško ugnies nutraukimo

Susitikimas surengtas po naktį vykusių kruvinų susirėmimų Alepo miesto rajonuose, kur gyvena daugiausia kurdai.
Pareiškime socialiniame tinkle „X“ M. Abu Qasra sakė, kad Damaske susitiko su M. Abdi.
„Susitarėme dėl visapusiško ugnies nutraukimo visais frontais, taip pat dėl klausimų, susijusių su kariuomenės dislokavimu Sirijos šiaurėje ir šiaurės rytuose“, – sakė ministras.
Jis pridūrė, kad susitarimo įgyvendinimas prasidės iškart.
