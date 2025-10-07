Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sirijos gynybos ministras: su kurdais sutarta dėl visapusiško ugnies nutraukimo

2025-10-07 16:25 / šaltinis: BNS
2025-10-07 16:25

Sirijos gynybos ministras Murhafas Abu Qasra paskelbė, kad antradienį susitikęs su kurdų lyderiu Mazloumu Abdi  susitarė dėl visapusiško ugnies nutraukimo.

Sirai iškėlė vėliavą BNS Foto

0

Susitikimas surengtas po naktį vykusių kruvinų susirėmimų Alepo miesto rajonuose, kur gyvena daugiausia kurdai.

Pareiškime socialiniame tinkle „X“ M. Abu Qasra sakė, kad Damaske susitiko su M. Abdi.

„Susitarėme dėl visapusiško ugnies nutraukimo visais frontais, taip pat dėl klausimų, susijusių su kariuomenės dislokavimu Sirijos šiaurėje ir šiaurės rytuose“, – sakė ministras.

Jis pridūrė, kad susitarimo įgyvendinimas prasidės iškart.

