  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 

Ovaliajame kabinete Trumpas buvo priverstas nutraukti renginį: štai kas nutiko

2025-11-07 08:27 / šaltinis: BNS
2025-11-07 08:27

Baltuosiuose rūmuose per ketvirtadienį vykusį pranešimą apie svorio metimo vaistų kainų mažinimą vienos farmacijos bendrovės atstovas prarado sąmonę, todėl prezidentas Donaldas Trumpas buvo priverstas nutraukti renginį.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Baltuosiuose rūmuose per ketvirtadienį vykusį pranešimą apie svorio metimo vaistų kainų mažinimą vienos farmacijos bendrovės atstovas prarado sąmonę, todėl prezidentas Donaldas Trumpas buvo priverstas nutraukti renginį.

Kai kalbėjo vienas iš dviejų farmacijos bendrovių, pakviestų paskelbti apie susitarimą dėl kainų, vadovų, vyras susmuko ant žemės už jo.

Tuo metu sėdėjęs D. Trumpas greitai atsistojo ir pasiliko už savo darbo stalo, o keli žmonės puolė prie vyro, kurio tapatybė nebuvo paviešinta.

Vienas iš jam padedančių asmenų buvo Mehmetas Ozas, D. Trumpo JAV viešosios sveikatos draudimo programos administratorius ir gydytojas.

„Baltųjų rūmų medicinos skyrius greitai ėmėsi veiksmų, ir ponui viskas gerai“, – sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Renginys pratęstas po valandos.

