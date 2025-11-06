Donaldas Trumpas bedė pirštu į įtakingą politikę: „Bloga moteris“

„Manau, kad ji buvo bloga moteris, prastai atlikusi savo darbą, padariusi šaliai didelę žalą ir pakenkusi jos reputacijai. Maniau, kad ji buvo siaubinga“, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas.
„Manau, kad išeidama į pensiją ji padarė didelę paslaugą šaliai. Manau, kad ji buvo didžiulė atsakomybė šaliai“, – pridūrė jis.
