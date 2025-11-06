 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas bedė pirštu į įtakingą politikę: „Bloga moteris“

2025-11-06 22:32 / šaltinis: BNS
2025-11-06 22:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį įtakingą demokratų oponentę Nancy Pelosi pavadino „bloga moterimi“, šiai paskelbus, kad per kitus rinkimus pasitrauks iš pareigų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį įtakingą demokratų oponentę Nancy Pelosi pavadino „bloga moterimi“, šiai paskelbus, kad per kitus rinkimus pasitrauks iš pareigų.

REKLAMA
0

„Manau, kad ji buvo bloga moteris, prastai atlikusi savo darbą, padariusi šaliai didelę žalą ir pakenkusi jos reputacijai. Maniau, kad ji buvo siaubinga“, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas. 

„Manau, kad išeidama į pensiją ji padarė didelę paslaugą šaliai. Manau, kad ji buvo didžiulė atsakomybė šaliai“, – pridūrė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų