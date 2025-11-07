Žiniasklaida: JAV pernelyg pasitiki savimi, kad mokytųsi iš Ukrainos

Leidinys pažymi, kad Kyjivas parodė nepaprastą išradingumą priešindamasis okupantams, neturėdamas tokių išteklių, kokius turi Maskva ar Vašingtonas. Be to, būtent Ukraina buvo SSRS gynybos pramonės centras, įskaitant raketų kūrimą. Tai sukūrė turtingą inžinerijos ir mokslo žinių paveldą.
Tuo tarpu NATO karininkai yra ypač sužavėti Ukrainos platforma „Delta“ (kovinė situacijos suvokimo sistema, kuri integruoja žvalgybos, dronų ir jutiklių duomenis į bendrą realaus laiko mūšio lauko vaizdą). Be to, Ukrainos jūrų dronai leido sunaikinti trečdalį Rusijos Juodosios jūros laivyno ir išstumti Rusijos laivus iš Sevastopolio uosto.
Taip pat pažymima, kad būtent ukrainiečiai pirmieji pradėjo plačiai naudoti antžeminius robotus, siekdami sumažinti žmonių aukas. Tai – dar vienas pasiekimas, kurį atidžiai stebi karo strategai.
Negana to, Ukraina pradėjo integruoti dirbtinį intelektą į savo dronų navigacijos sistemas. Čekijos gynybos kompanijos atstovas žurnalistams pareiškė, kad tai dar vienas įrodymas, jog Ukraina yra ne tik pagalbos gavėja, bet ir šalis, kuri formuoja šiuolaikinio karo tendencijas.
Europoje suprantamas Ukrainos indėlis į gynybos pramonės plėtrą ir tai, kaip šalis iš naujo apibrėžė šiuolaikinius karo veiksmus. Tačiau, kaip pažymi „Foreign Policy“, JAV vis dar vyrauja skepticizmas.
Pernelyg savimi pasitiki?
Leidinys pažymi, kad amerikiečių politikai ir verslininkai pradeda suprasti Ukrainos technologijų potencialą. Būtent todėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone spalio mėnesį metu jį lydėjo didelė gynybos srities verslininkų delegacija.
„Tai tiesiog realybė, kad mums JAV reikalinga Ukrainos dronų technologija“, – žurnalistams sakė Williamas McNulty, amerikiečių rizikos kapitalo fondo UA1 partneris.
Vis dėlto, JAV bus sunku įveikti pernelyg didelį pasitikėjimą savimi, mano „Foreign Policy“. Pavyzdžiui, prieš kelis mėnesius JAV kariuomenės padalinys išleido vaizdo įrašą, kuriame didžiuodamasis demonstravo „novatorišką eksperimentą“ – kariai pritvirtino granatą prie nedidelio drono ir numetė ją į tikslą. Šis vaizdo įrašas iš karto sukėlė bangą pašaipų, nes Ukrainos kariai tai pradėjo daryti realiuose karo veiksmuose daug anksčiau.
