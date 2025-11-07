 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: JAV pernelyg pasitiki savimi, kad mokytųsi iš Ukrainos

2025-11-07 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 14:13

Diskusijos JAV dėl pagalbos Ukrainai teikimo yra trumparegiškos. Iš tiesų yra keletas vertingų pamokų, kurias Vašingtonas galėtų išmokti iš sėkmingo ukrainiečių pasipriešinimo Rusijai, tačiau JAV vis dar nesugeba perlipti per pernelyg didelio pasitikėjimo savimi, rašo „Foreign Policy“.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
24

Diskusijos JAV dėl pagalbos Ukrainai teikimo yra trumparegiškos. Iš tiesų yra keletas vertingų pamokų, kurias Vašingtonas galėtų išmokti iš sėkmingo ukrainiečių pasipriešinimo Rusijai, tačiau JAV vis dar nesugeba perlipti per pernelyg didelio pasitikėjimo savimi, rašo „Foreign Policy“.

REKLAMA
2

Leidinys pažymi, kad Kyjivas parodė nepaprastą išradingumą priešindamasis okupantams, neturėdamas tokių išteklių, kokius turi Maskva ar Vašingtonas. Be to, būtent Ukraina buvo SSRS gynybos pramonės centras, įskaitant raketų kūrimą. Tai sukūrė turtingą inžinerijos ir mokslo žinių paveldą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu NATO karininkai yra ypač sužavėti Ukrainos platforma „Delta“ (kovinė situacijos suvokimo sistema, kuri integruoja žvalgybos, dronų ir jutiklių duomenis į bendrą realaus laiko mūšio lauko vaizdą). Be to, Ukrainos jūrų dronai leido sunaikinti trečdalį Rusijos Juodosios jūros laivyno ir išstumti Rusijos laivus iš Sevastopolio uosto.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat pažymima, kad būtent ukrainiečiai pirmieji pradėjo plačiai naudoti antžeminius robotus, siekdami sumažinti žmonių aukas. Tai – dar vienas pasiekimas, kurį atidžiai stebi karo strategai.

REKLAMA

Negana to, Ukraina pradėjo integruoti dirbtinį intelektą į savo dronų navigacijos sistemas. Čekijos gynybos kompanijos atstovas žurnalistams pareiškė, kad tai dar vienas įrodymas, jog Ukraina yra ne tik pagalbos gavėja, bet ir šalis, kuri formuoja šiuolaikinio karo tendencijas.

Europoje suprantamas Ukrainos indėlis į gynybos pramonės plėtrą ir tai, kaip šalis iš naujo apibrėžė šiuolaikinius karo veiksmus. Tačiau, kaip pažymi „Foreign Policy“, JAV vis dar vyrauja skepticizmas.

REKLAMA
REKLAMA

Pernelyg savimi pasitiki?

Leidinys pažymi, kad amerikiečių politikai ir verslininkai pradeda suprasti Ukrainos technologijų potencialą. Būtent todėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone spalio mėnesį metu jį lydėjo didelė gynybos srities verslininkų delegacija.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

„Tai tiesiog realybė, kad mums JAV reikalinga Ukrainos dronų technologija“, – žurnalistams sakė Williamas McNulty, amerikiečių rizikos kapitalo fondo UA1 partneris.

Vis dėlto, JAV bus sunku įveikti pernelyg didelį pasitikėjimą savimi, mano „Foreign Policy“. Pavyzdžiui, prieš kelis mėnesius JAV kariuomenės padalinys išleido vaizdo įrašą, kuriame didžiuodamasis demonstravo „novatorišką eksperimentą“ – kariai pritvirtino granatą prie nedidelio drono ir numetė ją į tikslą. Šis vaizdo įrašas iš karto sukėlė bangą pašaipų, nes Ukrainos kariai tai pradėjo daryti realiuose karo veiksmuose daug anksčiau.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas (tv3.lt koliažas)
NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų