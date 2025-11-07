Atskleidė Peskovo giminės medį: sovietų „elitas“, KGB ir kas sieja su Leninu bei Stalinu

Nurodoma, kad D. Peskovo giminės medyje persipynė Komunistų partija ir KGB, o jo protėviai buvo itin gerbiami asmenys Vladimiro Lenino, Josifo Stalino ir Leonido Brežnevo valdymo laikais. Vykdant didelio masto tyrimą apie nepotizmą Rusijoje, pavadinimu „Tėvai ir seneliai“, „Projekt“ pasakoja tikrąją Rusijos diktatoriaus atstovo spaudai istoriją.
Oficialioje D. Peskovo biografijoje, kurią paskelbė Rusijos valdoma naujienų agentūra TASS, nėra nė žodžio apie jo motiną. Nurodoma tik tai, kad jis gimė sovietų ir rusų diplomato Sergejaus Peskovo šeimoje. Iš tiesų Nadežda Zevina (toks buvo Dmitrijaus Peskovo motinos vardas) – žmogus su labai įdomia kilmės istorija. Ji kilusi iš paties sovietų visuomenės elito.
Prosenelė dirbo su Lenino žmona
Jos senelis Jakovas Zevinas – žymus revoliucionierius, vienas iš 26 Baku komisarų, 1918 m. sušaudytų baltųjų gvardiečių. Po jo mirties Vladimiras Leninas asmeniškai skyrė D. Peskovo prosenelei būstą Maskvoje. J. Zevino našlė (taip pat Nadežda) tapo sovietinės valstybės įkūrėjo šeimos drauge ir dirbo kartu su Lenino žmona Rusijos Liaudies švietimo komisariate.
Vėliau Nadežda Zevina (mergautinė pavardė Drobinskaja) vadovavo Komunistinio švietimo akademijai ir dalyvavo masinėse represijose – buvo Raudonosios armijos oro pajėgų partinės organizacijos vadinamosios „valymo“ komisijos narė.
Ji taip pat prisiminimus apie Lenino šeimą, dirbdama jo muziejuje Maskvoje. Jos sūnus, Dmitrijaus Peskovo senelis, tapo žinomu TSRS komunistų partijos veikėju – jis, be kita ko, dirbo marksizmo-leninizmo instituto, labai svarbios sovietmečio institucijos, direktoriaus pavaduotoju.
Tėvas dirbo žvalgyboje
Peskovų šeima gyveno privilegijuotame tarnybiniame name Presnėje, centrinėje Maskvos dalyje, o jų kaimynystėje – KGB ir užsienio prekybos darbuotojai (TSRS tai beveik tas pats).
V. Putino atstovo spaudai tėvas Sergejus Peskovas, greičiausiai, dirbo žvalgyboje, rašo „Projekt“. Jis kilęs iš Ukrainos Mukačevo miesto, baigė Azijos ir Afrikos šalių institutą (ISAA) ir ilgus metus dirbo Artimuosiuose Rytuose, prisidengdamas „draugystės draugijomis“ ir „solidarumo su liaudies demokratijos šalimis komitetais“.
Tai standartinė sovietų žvalgybos pareigūnų priedanga Šaltojo karo metais. Būtent kaip specialiųjų tarnybų darbuotojas apie Sergejų Peskovą atsiliepia jo buvęs kurso draugas.
Oficialioje Dmitrijaus Peskovo biografijoje rašoma, kad jis gimė Rusijos ambasadoriaus Pakistane ir Omane šeimoje. Iš tiesų Sergejus Peskovas šias pareigas gavo tik tada, kai jo sūnus pradėjo kilti karjeros laiptais Kremliuje. Pabrėžiama, kad, D. Peskovui kilti karjeros laiptais padėjo dvi santuokos.
Pirmoji žmona – Stalino maršalo anūkė
Jo pirmoji žmona buvo J. Stalino maršalo Semiono Budiono anūkė Anastasija. Ši santuoka padėjo ISAA absolventui išvykti į pirmąją komandiruotę užsienyje – į Turkiją: tiek sovietmečiu, tiek Rusijos Federacijos laikotarpiu, šalies užsienio reikalų ministerijoje visada galiojo nerašyta taisyklė – pirmenybė išsiųsti į ilgą komandiruotę užsienyje teikiama vedusiems vyrams ir ištekėjusioms moterims.
Būsimai antrai žmonai dėmesį rodė kai ši dar buvo mokinė
Turkijoje D. Peskovo pirmoji santuoka iširo – Anastasija paliko jį ir išvyko su Ankaroje dirbusiu Didžiosios Britanijos piliečiu, pasiimdama sūnų Nikolajų. Tuo tarpu pats D. Peskovas susižavėjo 14-mete Rusijos diplomato Vladimiro Solotinskio dukra Jekaterina, kuri mokėsi ambasados mokykloje. Kaip vėliau pasakojo pati Jekaterina interviu žurnalui „Tatler“, jaunas ambasados klerkas jai rodė dėmesį dar mokykloje. Tačiau jie susituokė tik po ketverių metų.
