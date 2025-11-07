 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Atskleidė Peskovo giminės medį: sovietų „elitas“, KGB ir kas sieja su Leninu bei Stalinu

2025-11-07 13:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 13:05

Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas yra vienintelis Kremliaus pareigūnas, kuris visada yra matomas viešumoje. D. Peskovas nuolat rengia spaudos konferencijas, teikia trumpus komentarus ir duoda išsamius interviu, tačiau tai jam nesutrukdė dešimtmečius nuslėpti fakto, kad jis kilęs iš sovietinės visuomenės „elito“, rašo „Agentstvo“.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)

Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas yra vienintelis Kremliaus pareigūnas, kuris visada yra matomas viešumoje. D. Peskovas nuolat rengia spaudos konferencijas, teikia trumpus komentarus ir duoda išsamius interviu, tačiau tai jam nesutrukdė dešimtmečius nuslėpti fakto, kad jis kilęs iš sovietinės visuomenės „elito“, rašo „Agentstvo“.

REKLAMA
2

Nurodoma, kad D. Peskovo giminės medyje persipynė Komunistų partija ir KGB, o jo protėviai buvo itin gerbiami asmenys Vladimiro Lenino, Josifo Stalino ir Leonido Brežnevo valdymo laikais. Vykdant didelio masto tyrimą apie nepotizmą Rusijoje, pavadinimu „Tėvai ir seneliai“, „Projekt“ pasakoja tikrąją Rusijos diktatoriaus atstovo spaudai istoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oficialioje D. Peskovo biografijoje, kurią paskelbė Rusijos valdoma naujienų agentūra TASS, nėra nė žodžio apie jo motiną. Nurodoma tik tai, kad jis gimė sovietų ir rusų diplomato Sergejaus Peskovo šeimoje. Iš tiesų Nadežda Zevina (toks buvo Dmitrijaus Peskovo motinos vardas) – žmogus su labai įdomia kilmės istorija. Ji kilusi iš paties sovietų visuomenės elito.

REKLAMA
REKLAMA

Prosenelė dirbo su Lenino žmona

Jos senelis Jakovas Zevinas – žymus revoliucionierius, vienas iš 26 Baku komisarų, 1918 m. sušaudytų baltųjų gvardiečių. Po jo mirties Vladimiras Leninas asmeniškai skyrė D. Peskovo prosenelei būstą Maskvoje. J. Zevino našlė (taip pat Nadežda) tapo sovietinės valstybės įkūrėjo šeimos drauge ir dirbo kartu su Lenino žmona Rusijos Liaudies švietimo komisariate.

REKLAMA

Vėliau Nadežda Zevina (mergautinė pavardė Drobinskaja) vadovavo Komunistinio švietimo akademijai ir dalyvavo masinėse represijose – buvo Raudonosios armijos oro pajėgų partinės organizacijos vadinamosios „valymo“ komisijos narė.

Ji taip pat prisiminimus apie Lenino šeimą, dirbdama jo muziejuje Maskvoje. Jos sūnus, Dmitrijaus Peskovo senelis, tapo žinomu TSRS komunistų partijos veikėju – jis, be kita ko, dirbo marksizmo-leninizmo instituto, labai svarbios sovietmečio institucijos, direktoriaus pavaduotoju.

REKLAMA
REKLAMA

Tėvas dirbo žvalgyboje

Peskovų šeima gyveno privilegijuotame tarnybiniame name Presnėje, centrinėje Maskvos dalyje, o jų kaimynystėje – KGB ir užsienio prekybos darbuotojai (TSRS tai beveik tas pats).

V. Putino atstovo spaudai tėvas Sergejus Peskovas, greičiausiai, dirbo žvalgyboje, rašo „Projekt“. Jis kilęs iš Ukrainos Mukačevo miesto, baigė Azijos ir Afrikos šalių institutą (ISAA) ir ilgus metus dirbo Artimuosiuose Rytuose, prisidengdamas „draugystės draugijomis“ ir „solidarumo su liaudies demokratijos šalimis komitetais“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai standartinė sovietų žvalgybos pareigūnų priedanga Šaltojo karo metais. Būtent kaip specialiųjų tarnybų darbuotojas apie Sergejų Peskovą atsiliepia jo buvęs kurso draugas.

Oficialioje Dmitrijaus Peskovo biografijoje rašoma, kad jis gimė Rusijos ambasadoriaus Pakistane ir Omane šeimoje. Iš tiesų Sergejus Peskovas šias pareigas gavo tik tada, kai jo sūnus pradėjo kilti karjeros laiptais Kremliuje. Pabrėžiama, kad, D. Peskovui kilti karjeros laiptais padėjo dvi santuokos.

REKLAMA

Pirmoji žmona – Stalino maršalo anūkė

Jo pirmoji žmona buvo J. Stalino maršalo Semiono Budiono anūkė Anastasija. Ši santuoka padėjo ISAA absolventui išvykti į pirmąją komandiruotę užsienyje – į Turkiją: tiek sovietmečiu, tiek Rusijos Federacijos laikotarpiu, šalies užsienio reikalų ministerijoje visada galiojo nerašyta taisyklė – pirmenybė išsiųsti į ilgą komandiruotę užsienyje teikiama vedusiems vyrams ir ištekėjusioms moterims.

Būsimai antrai žmonai dėmesį rodė kai ši dar buvo mokinė

Turkijoje D. Peskovo pirmoji santuoka iširo – Anastasija paliko jį ir išvyko su Ankaroje dirbusiu Didžiosios Britanijos piliečiu, pasiimdama sūnų Nikolajų. Tuo tarpu pats D. Peskovas susižavėjo 14-mete Rusijos diplomato Vladimiro Solotinskio dukra Jekaterina, kuri mokėsi ambasados mokykloje. Kaip vėliau pasakojo pati Jekaterina interviu žurnalui „Tatler“, jaunas ambasados klerkas jai rodė dėmesį dar mokykloje. Tačiau jie susituokė tik po ketverių metų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius kaltina Ukrainą, kad ši neva slepia sunkią savo karių padėtį (14)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Kremlius perspėja dėl užsienio karių Ukrainoje: „Jie bus sunaikinti“ (36)
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Po JAV ir ES smūgio – Kremliaus atsakas: atskleidė, kaip elgsis (20)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius perspėja Vašingtoną dėl „Tomahawk“ raketų: „Mūsų kariuomenė žino, ką daryti“ (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų