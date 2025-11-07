 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vokietijos generolas apie Putino planus: Rusija gali smogti NATO kad ir rytoj

2025-11-07 10:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 10:20

Rusija bet kuriuo metu gali surengti ribotą ataką NATO teritorijoje, o tai, ar Aljansas imsis veiksmų, priklausys nuo Vakarų sąjungininkų pozicijos, įspėjo aukšto rango Vokietijos generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas.

Vladimiras Putinas, NATO (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

Rusija bet kuriuo metu gali surengti ribotą ataką NATO teritorijoje, o tai, ar Aljansas imsis veiksmų, priklausys nuo Vakarų sąjungininkų pozicijos, įspėjo aukšto rango Vokietijos generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas.

REKLAMA
6

„Jei pažvelgsime į dabartinius Rusijos pajėgumus ir karinę galią, Rusija jau rytoj galėtų surengti nedidelio masto ataką NATO neritorijoje“, – interviu agentūrai „Reuters“ sakė A. Sollfrankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mažą, greitą, regioniniu mastu ribotą – nieko didelio, nes Rusija pernelyg įsitraukusi į karą Ukrainoje“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Įspėja ir dėl didelio masto puolimo

A. Sollfrankas, kuris vadovauja Vokietijos jungtinių operacijų vadavietei ir koordinuoja gynybos planavimą, taip pat pakartojo NATO įspėjimus, kad Rusija galėtų surengti didelio masto puolimą prieš 32 šalis nares turintį aljansą jau 2029 m., jei Kremliaus ginklavimosi tempai ir pastangos išliks tokie, kaip dabar.

REKLAMA

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas teigia, kad NATO nepultų, ir toliau suokia, kad 2022 m. Maskvos visapusiškas įsiveržimas į Ukrainą buvo gynyba nuo NATO ekspansionistinių ambicijų Rusijos atžvilgiu.

Kalbėdamas savo būstinėje, didžiulėje kareivinėje šiaurės Berlyne, A. Sollfrankas sakė, kad nepaisant nesėkmių Ukrainoje, Rusijos oro pajėgos išlaiko didelę kovinę galią, o jos branduolinės ir raketų pajėgos lieka nepaveiktos.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pabrėžė, kad nors Juodosios jūros laivynas patyrė didelių nuostolių, kiti Rusijos laivynai nebuvo sumažinti.

„Sausumos pajėgos patiria nuostolių, bet Rusija sako, kad siekia padidinti bendrą karių skaičių iki 1,5 milijono. Be to, Rusija turi pakankamai pagrindinių kovos tankų, kad jau rytoj galėtų surengti ribotą puolimą“, – pridūrė Vokietijos generolas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Rusijos puolimo grėsmė yra reali“

Neseniai įvykę dronų įsibrovimai į Lenkijos oro erdvę sustiprino Vakarų baimes dėl Rusijos eskalavimo.

Anot A. Sollfranko, tai, ar Maskva nuspręs pulti NATO, priklausys nuo trijų veiksnių: Rusijos karinės galios, karinių pasiekimų ir vadovavimo.

„Šie trys veiksniai leidžia man daryti išvadą, kad Rusijos puolimo grėsmė yra reali. Ar tai įvyks, ar ne, didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių elgesio“, – pridūrė jis, užsimindamas apie NATO atgrasymo pastangas.

REKLAMA

Generolas pažymėjo, kad Maskvos hibridinio karo taktika, įskaitant dronų įsiveržimus, turėtų būti vertinama kaip tarpusavyje susiję strategijos elementai, apimantys ir karą Ukrainoje.

„Rusai tai vadina nelinijiniu karu. Pagal jų doktriną, tai karas dar nesiimant įprastų ginklų. Taip pat jie grasina panaudoti branduolinius ginklus – tai karas bauginimu“, – sakė A. Sollfrankas.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
NATO atstovas: Putinas jau patyrė strateginį pralaimėjimą Ukrainoje (61)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų