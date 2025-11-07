Vokietijos generolas apie Putino planus: Rusija gali smogti NATO kad ir rytoj

„Jei pažvelgsime į dabartinius Rusijos pajėgumus ir karinę galią, Rusija jau rytoj galėtų surengti nedidelio masto ataką NATO neritorijoje“, – interviu agentūrai „Reuters“ sakė A. Sollfrankas.
„Mažą, greitą, regioniniu mastu ribotą – nieko didelio, nes Rusija pernelyg įsitraukusi į karą Ukrainoje“, – pridūrė jis.
Įspėja ir dėl didelio masto puolimo
A. Sollfrankas, kuris vadovauja Vokietijos jungtinių operacijų vadavietei ir koordinuoja gynybos planavimą, taip pat pakartojo NATO įspėjimus, kad Rusija galėtų surengti didelio masto puolimą prieš 32 šalis nares turintį aljansą jau 2029 m., jei Kremliaus ginklavimosi tempai ir pastangos išliks tokie, kaip dabar.
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas teigia, kad NATO nepultų, ir toliau suokia, kad 2022 m. Maskvos visapusiškas įsiveržimas į Ukrainą buvo gynyba nuo NATO ekspansionistinių ambicijų Rusijos atžvilgiu.
Kalbėdamas savo būstinėje, didžiulėje kareivinėje šiaurės Berlyne, A. Sollfrankas sakė, kad nepaisant nesėkmių Ukrainoje, Rusijos oro pajėgos išlaiko didelę kovinę galią, o jos branduolinės ir raketų pajėgos lieka nepaveiktos.
Jis taip pat pabrėžė, kad nors Juodosios jūros laivynas patyrė didelių nuostolių, kiti Rusijos laivynai nebuvo sumažinti.
„Sausumos pajėgos patiria nuostolių, bet Rusija sako, kad siekia padidinti bendrą karių skaičių iki 1,5 milijono. Be to, Rusija turi pakankamai pagrindinių kovos tankų, kad jau rytoj galėtų surengti ribotą puolimą“, – pridūrė Vokietijos generolas.
„Rusijos puolimo grėsmė yra reali“
Neseniai įvykę dronų įsibrovimai į Lenkijos oro erdvę sustiprino Vakarų baimes dėl Rusijos eskalavimo.
Anot A. Sollfranko, tai, ar Maskva nuspręs pulti NATO, priklausys nuo trijų veiksnių: Rusijos karinės galios, karinių pasiekimų ir vadovavimo.
„Šie trys veiksniai leidžia man daryti išvadą, kad Rusijos puolimo grėsmė yra reali. Ar tai įvyks, ar ne, didžiąja dalimi priklauso nuo mūsų pačių elgesio“, – pridūrė jis, užsimindamas apie NATO atgrasymo pastangas.
Generolas pažymėjo, kad Maskvos hibridinio karo taktika, įskaitant dronų įsiveržimus, turėtų būti vertinama kaip tarpusavyje susiję strategijos elementai, apimantys ir karą Ukrainoje.
„Rusai tai vadina nelinijiniu karu. Pagal jų doktriną, tai karas dar nesiimant įprastų ginklų. Taip pat jie grasina panaudoti branduolinius ginklus – tai karas bauginimu“, – sakė A. Sollfrankas.
