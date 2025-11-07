 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremliaus marionete vadinama bendrovė persigalvojo dėl „Lukoil“ turto pirkimo

2025-11-07 07:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 07:46

Bendrovė „Gunvor“, JAV vadinama Kremliaus marionete, staiga atsiėmė savo pasiūlymą pirkti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ turtą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė po to, kai Vašingtonas pareiškė, kad „niekada“ nepatvirtins šio sandorio, kurį vadina grėsme sankcijų režimui prieš Maskvą, rašo „Politico“.

Kremliaus marionete vadinama bendrovė persigalvojo dėl „Lukoil“ turto pirkimo (nuotr. SCANPIX)
10

Bendrovė „Gunvor", JAV vadinama Kremliaus marionete, staiga atsiėmė savo pasiūlymą pirkti Rusijos naftos milžinės „Lukoil" turtą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė po to, kai Vašingtonas pareiškė, kad „niekada" nepatvirtins šio sandorio, kurį vadina grėsme sankcijų režimui prieš Maskvą, rašo „Politico".

0

„Prezidentas Trumpas aiškiai leido suprasti, kad karas turi būti nedelsiant nutrauktas. Kol tęsiasi beprasmiški žudymai, Kremliaus marionetė „Gunvor“ niekada negaus licencijos dirbti ir gauti pelno“, – teigiama JAV finansų ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„JAV finansų ministerijos pareiškimas yra iš esmės klaidinantis ir melagingas. Tuo tarpu „Gunvor“ atsiima savo pasiūlymą dėl „Lukoil“ tarptautinio turto pirkimo“, – „Politico“ teigė „Gunvor“ atstovas Sethas Pietras.

Šie aštrūs komentarai pasirodė po to, kai praėjusią savaitę „Lukoil“ paskelbė priėmusi pasiūlymą tarptautinės prekybos kompanijai nupirkti jos užsienio turtą.

Tuo tarpu JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė sankcijas energetikos bendrovei.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Lukoil“ teigė, kad JAV finansų ministerija turi patvirtinti sandorį prieš įtraukiant kompaniją į juodąjį sąrašą, kas planuojama lapkričio 21 d.

Europoje „Lukoil“ valdo dvi naftos perdirbimo gamyklas Bulgarijoje ir Rumunijoje, 45 proc. akcijų Nyderlandų kuro perdirbimo gamykloje bei apie 2 tūkst. degalinių.

„Gunvor“ kompaniją 2000 m. įkūrė Švedijos milijardierius Turbinas Ternkvistas ir Gennadijus Timčenko – vienas artimiausių Vladimiro Putino sąjungininkų.

Džiaugiasi galėdami „ištaisyti šį akivaizdų nesusipratimą“

„Gunvor“ visada buvo atvira ir skaidri savo nuosavybės bei verslo klausimais. Jau daugiau nei dešimtmetį įmonė aktyviai atsiriboja nuo Rusijos prekybos, parduoda savo turtą šioje šalyje ir viešai smerkia karą Ukrainoje“, – sakė S. Pietras.

„Džiaugiamės galėdami ištaisyti šį akivaizdų nesusipratimą“, – pridūrė jis.

Pažymėtina, kad JAV užtikrina, jog prezidentas asmeniškai stebės, kaip laikomasi jo įvestų sankcijų Rusijai, siekdamas priversti Kremliaus vadovą sėsti prie derybų stalo ir sudaryti taikos sutartį su Ukraina.

