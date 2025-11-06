Orbanas: „Jei reikės, pasikalbėsiu su Putinu“

V. Orbanas teigė, kad paskutinį kartą su Kremliaus vadovu telefonu kalbėjosi spalio mėnesį, kai buvo paskelbta apie planuojamą JAV ir Rusijos „taikos viršūnių susitikimą“ Budapešte.
„Nuo to laiko to neprireikė, bet jei reikės – žinoma, pasikalbėsiu (su V. Putinu) Man tai nesukelia nei politinių, nei asmeninių problemų. Nes esu kitokioje padėtyje nei Vakarų politikai, kurie per pastaruosius trejus metus sugadino santykius su Rusija ir dabar nesugeba vesti derybų“, – sakė jis.
Pasak Orbano, Vengrija yra „lanksčioje padėtyje“
Pasak Vengrijos ministro pirmininko, jo šalis yra „palankioje, sakykime, lanksčioje padėtyje“. Jis priminė susitarimą surengti JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą Vengrijoje.
„Yra svarbus klausimas, kuris šiuo metu svarstomas, tačiau dėl jo dar nepasiektas susitarimas – derybos tęsiasi“, – pridūrė V. Orbanas.
