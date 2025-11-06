 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Orbanas: „Jei reikės, pasikalbėsiu su Putinu“

2025-11-06 20:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 20:01

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad yra pasirengęs dar kartą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jei to prireiktų. Politikas teigia nematantis tame nei politinių, nei asmeninių problemų ir pabrėžia, kad, skirtingai nei daugelis Vakarų lyderių, jis išlaikė galimybę kalbėtis su Kremliumi, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą": „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą" (nuotr. SCANPIX)
9

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Orbanas teigė, kad paskutinį kartą su Kremliaus vadovu telefonu kalbėjosi spalio mėnesį, kai buvo paskelbta apie planuojamą JAV ir Rusijos „taikos viršūnių susitikimą“ Budapešte.

„Nuo to laiko to neprireikė, bet jei reikės – žinoma, pasikalbėsiu (su V. Putinu) Man tai nesukelia nei politinių, nei asmeninių problemų. Nes esu kitokioje padėtyje nei Vakarų politikai, kurie per pastaruosius trejus metus sugadino santykius su Rusija ir dabar nesugeba vesti derybų“, – sakė jis.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Pasak Orbano, Vengrija yra „lanksčioje padėtyje“

Pasak Vengrijos ministro pirmininko, jo šalis yra „palankioje, sakykime, lanksčioje padėtyje“. Jis priminė susitarimą surengti JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą Vengrijoje.

„Yra svarbus klausimas, kuris šiuo metu svarstomas, tačiau dėl jo dar nepasiektas susitarimas – derybos tęsiasi“, – pridūrė V. Orbanas.

