 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

ES siunčia griežtą perspėjimą Putinui: ragina neperžengti ribos

2025-11-06 17:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 17:34

Briuselis paragino Kremlių susilaikyti nuo žingsnių, galinčių priartinti pasaulį prie branduolinės konfrontacijos, po to, kai Vladimiras Putinas įsakė ištirti galimybę atnaujinti branduolinius bandymus, rašo „Evropeiskaja pravda“.

ES siunčia griežtą perspėjimą Putinui: ragina neperžengti ribos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
10

Briuselis paragino Kremlių susilaikyti nuo žingsnių, galinčių priartinti pasaulį prie branduolinės konfrontacijos, po to, kai Vladimiras Putinas įsakė ištirti galimybę atnaujinti branduolinius bandymus, rašo „Evropeiskaja pravda“.

REKLAMA
5

Apie tai per spaudos konferenciją pranešė Europos Komisijos užsienio reikalų atstovas Anuaras El Anuni.

Pasak jo, ES neigiamai vertina naujausius Rusijos bandymus su branduoliniais ginklais, kurie, anot jo, „gali išskirti radioaktyviąsias medžiagas bandymų ar eksploatacijos metu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apskritai kalbant, Rusija turėtų susilaikyti nuo veiksmų, galinčių turėti neigiamą poveikį branduolinio ginklo naudojimo ribai. Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, kartu su kitomis penkiomis branduolinėmis valstybėmis“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnas taip pat pabrėžė, kad Europos Sąjunga ragina Rusiją susilaikyti nuo branduolinių grasinimų, o visas branduolines valstybes – „vengti veiksmų, galinčių išprovokuoti naujas ginklavimosi varžybas, nes toks elgesys kenkia pasaulinei stabilumui ir mažina nuo Šaltojo karo pabaigos pasiektą pažangą mažinant branduolinius arsenalus“.

REKLAMA

JAV atnaujino branduolinių ginklų bandymus

Spalio pabaigoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpo pareiškimas dėl branduolinių ginklų buvo paskelbtas tuo metu, kai Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas gyrėsi bandymais su sparnuotąja raketa „Burevestnik“, turinčia branduolinės energijos įrangą.

Trečiadienį V. Putinas nurodė pradėti pasirengimą galimiems branduolinių ginklų bandymams, kai paaiškės, kokių veiksmų šioje srityje imsis Jungtinės Valstijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje (nuotr. SCANPIX)
Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje (3)
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sugrįžta Šaltojo karo nuotaikos: Putinas ir Trumpas įtraukia pasaulį į pavojingą branduolinę erą (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų