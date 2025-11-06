ES siunčia griežtą perspėjimą Putinui: ragina neperžengti ribos

Apie tai per spaudos konferenciją pranešė Europos Komisijos užsienio reikalų atstovas Anuaras El Anuni.
Pasak jo, ES neigiamai vertina naujausius Rusijos bandymus su branduoliniais ginklais, kurie, anot jo, „gali išskirti radioaktyviąsias medžiagas bandymų ar eksploatacijos metu“.
„Apskritai kalbant, Rusija turėtų susilaikyti nuo veiksmų, galinčių turėti neigiamą poveikį branduolinio ginklo naudojimo ribai. Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, įskaitant Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, kartu su kitomis penkiomis branduolinėmis valstybėmis“, – pridūrė jis.
Pareigūnas taip pat pabrėžė, kad Europos Sąjunga ragina Rusiją susilaikyti nuo branduolinių grasinimų, o visas branduolines valstybes – „vengti veiksmų, galinčių išprovokuoti naujas ginklavimosi varžybas, nes toks elgesys kenkia pasaulinei stabilumui ir mažina nuo Šaltojo karo pabaigos pasiektą pažangą mažinant branduolinius arsenalus“.
JAV atnaujino branduolinių ginklų bandymus
Spalio pabaigoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.
D. Trumpo pareiškimas dėl branduolinių ginklų buvo paskelbtas tuo metu, kai Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas gyrėsi bandymais su sparnuotąja raketa „Burevestnik“, turinčia branduolinės energijos įrangą.
Trečiadienį V. Putinas nurodė pradėti pasirengimą galimiems branduolinių ginklų bandymams, kai paaiškės, kokių veiksmų šioje srityje imsis Jungtinės Valstijos.
