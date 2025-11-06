 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusas apie tai, kaip pateko į karą: buvau visiškai girtas

2025-11-06 12:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 12:30

Ukrainoje į nelaisvę paimtas rusų karys prisipažino, kad į kariuomenę įstojo būdamas stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, praneša „United24 Media“.

Rusas apie tai, kaip pateko į karą: buvau visiškai girtas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainoje į nelaisvę paimtas rusų karys prisipažino, kad į kariuomenę įstojo būdamas stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, praneša „United24 Media“.

REKLAMA
3

Ruso Mikhailo Krasnachokovo pranešimas buvo paskelbtas „Euromaidan Press“ lapkričio 5 d. Jame karys pasakojo, jog prieš įsitraukdamas į karą buvo traktoriaus vairuotojas, uždirbantis maždaug 430 eurų per mėnesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos tardytojams jis pasakojo, kad jo sprendimas prisijungti prie Rusijos kariuomenės buvo priimtas po didelių išgertuvių.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš buvau namie, gėriau degtinę, buvau visiškai girtas. Atsikėliau ryte, išsigydžiau pagyrias ir nuėjau į kariuomenės įdarbinimo biurą – visiškai girtas“, – pasakojo jis.

REKLAMA

Batalionas sudarytas iš alkoholikų ir narkomano

Vyras teigė, kad pasirašius priėmimo į kariuomenę popierius tarnyba prasidėjo praktiškai netrukus. Pasak jo, 5-asis motorizuotas šaulių batalionas, kuriam jis priklausė, buvo pagrinde sudarytas iš alkoholikų ir vieno narkomano.

M. Krasnachokovas pasakojo, jog savo sprendimo pradėjo gailėtis, kai tik buvo išsiųstas į frontą. Jis tvirtino, kad bendražygiai buvo nekompetentingi, o atsisakymas kautis buvo itin griežtai baudžiamas – įskaitant grasinimus nušauti ar liepiant nešti sprogmenis.

REKLAMA
REKLAMA

Po to, kai jį sužeidė sviedinio skeveldros, M. Krasnachokovas keturias dienas slėpėsi rūsyje, kol galiausiai pasidavė Ukrainos pajėgoms. Vyras pasakojo, kad Ukrainos kariai jo nemušė, tačiau neleido valgyti ir rūkyti.

Atsižvelgdamas į savo girtą įstojimą į kariuomenę, nelaisvėje esantis karys sakė: „Savo tėvynainiams sakau: nepasirašykite sutarties. Tie pinigai nėra verti jūsų gyvybės. Televizija to nerodys.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų