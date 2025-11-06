Ruso Mikhailo Krasnachokovo pranešimas buvo paskelbtas „Euromaidan Press“ lapkričio 5 d. Jame karys pasakojo, jog prieš įsitraukdamas į karą buvo traktoriaus vairuotojas, uždirbantis maždaug 430 eurų per mėnesį.
Ukrainos tardytojams jis pasakojo, kad jo sprendimas prisijungti prie Rusijos kariuomenės buvo priimtas po didelių išgertuvių.
„Aš buvau namie, gėriau degtinę, buvau visiškai girtas. Atsikėliau ryte, išsigydžiau pagyrias ir nuėjau į kariuomenės įdarbinimo biurą – visiškai girtas“, – pasakojo jis.
Batalionas sudarytas iš alkoholikų ir narkomano
Vyras teigė, kad pasirašius priėmimo į kariuomenę popierius tarnyba prasidėjo praktiškai netrukus. Pasak jo, 5-asis motorizuotas šaulių batalionas, kuriam jis priklausė, buvo pagrinde sudarytas iš alkoholikų ir vieno narkomano.
M. Krasnachokovas pasakojo, jog savo sprendimo pradėjo gailėtis, kai tik buvo išsiųstas į frontą. Jis tvirtino, kad bendražygiai buvo nekompetentingi, o atsisakymas kautis buvo itin griežtai baudžiamas – įskaitant grasinimus nušauti ar liepiant nešti sprogmenis.
Po to, kai jį sužeidė sviedinio skeveldros, M. Krasnachokovas keturias dienas slėpėsi rūsyje, kol galiausiai pasidavė Ukrainos pajėgoms. Vyras pasakojo, kad Ukrainos kariai jo nemušė, tačiau neleido valgyti ir rūkyti.
Atsižvelgdamas į savo girtą įstojimą į kariuomenę, nelaisvėje esantis karys sakė: „Savo tėvynainiams sakau: nepasirašykite sutarties. Tie pinigai nėra verti jūsų gyvybės. Televizija to nerodys.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!