  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius kaltina Ukrainą, kad ši neva slepia sunkią savo karių padėtį

2025-11-05 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 15:25

Rusija kaltina Ukrainą neva ši slepia, kad jos kariuomenė yra apsupta rytiniuose Pokrovsko ir Myrnohrado miestuose. 

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
27

Rusija kaltina Ukrainą neva ši slepia, kad jos kariuomenė yra apsupta rytiniuose Pokrovsko ir Myrnohrado miestuose. 

0

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas trečiadienį Rusijos naujienų agentūroms sakė, kad Ukraina atmetė Rusijos pasiūlymą leisti Vakarų žurnalistams apsilankyti regione, nepaisant didelio susidomėjimo.

„Kas slepiama Kyjive? Beviltiška jų pajėgų padėtis laikoma paslaptyje“, – teigė D. Peskovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos kariuomenė ne kartą neigė Rusijos teiginius apie apsuptį regione. Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba HUR anksčiau pranešė apie Ukrainos specialiųjų pajėgų operacijas, vykdomas siekiant neleisti, kad rusai užimtų Pokrovską. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Rusija Pokrovske tęs „apsuptų Ukrainos karinių dalinių likvidavimą“

Kovos dėl kalnakasybos miesto, kadaise turėjusio apie 60 tūkst. gyventojų, vyksta jau daugiau nei metus. Strategiškai svarbus miestas laikomas Ukrainos pasipriešinimo daugiau nei trejus su puse metų trunkančiai Rusijos invazijai simboliu. 

Tačiau kovos dėl svarbaus miesto verčia daugelį atidžiau panagrinėti Kyjivo karinius sprendimus. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė kritikos, kad neva dėl politinių priežasčių atidėliojo pasitraukimą iš anksčiau prarastų miestų, tokių kaip Bachmutas ir Avdijivka. 

Rugsėjį V. Zelenskis patikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kad fronto linija išlieka stabili. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino Kyjivo vadovybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į piliečių ir karių interesus, turėdamas omenyje Pokrovsko ir Kupiansko Charkivo srityje apsuptį. 

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad jos pajėgos Pokrovske tęs „apsuptų Ukrainos karinių dalinių likvidavimą“ ir atrems Kyjivo pajėgų atakas. Taip pat pranešta, kad Rusijos pajėgos plečia kontrolę Myrnohrado mieste ir dar labiau stiprina ten esančių Ukrainos karių apsuptį.

