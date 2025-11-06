Zelenskis pasiūlė Lietuvai pagalbą dėl Baltarusijos vykdomų hibridinių atakų

„Aptarėme galimas grėsmes Lietuvai iš Baltarusijos dėl hibridinių atakų migracijos bangomis ir oro objektais. Aš pasiūliau mūsų pagalbą. Dirbsime tam, kad mūsų regione ir draugiškoje Lietuvoje būtų daugiau saugumo“, – rašė V. Zelenskis pranešime.
Prezidentūros teigimu, pokalbio metu G. Nausėda pakartojo, kad Lietuva tvirtai rems Ukrainą, suteikdama karines, politines ir humanitarines priemones, bei patvirtino ryžtą toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje.
Šalies vadovas pabrėžė, kad, kaip ir praėjusiais metais, Lietuva išlaikys metinį įsipareigojimą skirti Ukrainai 0,25 proc. BVP karinei paramai. 2025 metais Lietuva jau suteikė 132 mln. eurų karinės pagalbos.
Energetinis saugumas ir Ukrainos kelias į Europos Sąjungą
Valstybių vadovai taip pat aptarė Ukrainos energetinį saugumą ir dujų tiekimo Ukrainai užtikrinimą. G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinį suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Ukrainai per Klaipėdos SGD terminalą.
Prezidentas akcentavo, kad Lietuva siekia kuo daugiau apčiuopiamos pažangos dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų iki šių metų pabaigos. Pasak šalies vadovo, jo inicijuota tikslinė Ukrainos narystės ES data – 2030 metai – yra Lietuvos prioritetas, dėl kurio šalis aktyviai dirba tiek ES lygiu su kitomis valstybėmis narėmis, tiek dvišaliu pagrindu bei su pirmininkaujančia ES šalimi Danija.
V. Zelenskis savo pranešimą užbaigė padėka Lietuvai: „Pranešėme apie padėtį mūšio lauke. Mūsų kariai išlaiko gynybos liniją, nepaisydami Rusijos naratyvų žiniasklaidoje. Ačiū už paramą!“
