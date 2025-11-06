 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Zelenskis pasiūlė Lietuvai pagalbą dėl Baltarusijos vykdomų hibridinių atakų

2025-11-06 08:51
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-11-06 08:51

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė trečiadienį kalbėjęsis telefonu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda. Ukrainos vadovas savo „Telegram“ kanale nurodė, jog pokalbio metu aptarė Baltarusijos vykdomą hibridinę ataką ir pasiūlė paramą Lietuvai.

Volodymyras Zelenskis ir Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Volodymyras Zelenskis ir Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

55

„Aptarėme galimas grėsmes Lietuvai iš Baltarusijos dėl hibridinių atakų migracijos bangomis ir oro objektais. Aš pasiūliau mūsų pagalbą. Dirbsime tam, kad mūsų regione ir draugiškoje Lietuvoje būtų daugiau saugumo“, – rašė V. Zelenskis pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentūros teigimu, pokalbio metu G. Nausėda pakartojo, kad Lietuva tvirtai rems Ukrainą, suteikdama karines, politines ir humanitarines priemones, bei patvirtino ryžtą toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje.

Šalies vadovas pabrėžė, kad, kaip ir praėjusiais metais, Lietuva išlaikys metinį įsipareigojimą skirti Ukrainai 0,25 proc. BVP karinei paramai. 2025 metais Lietuva jau suteikė 132 mln. eurų karinės pagalbos.

Energetinis saugumas ir Ukrainos kelias į Europos Sąjungą

Valstybių vadovai taip pat aptarė Ukrainos energetinį saugumą ir dujų tiekimo Ukrainai užtikrinimą. G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi sprendimų, kurie užtikrintų nuolatinį suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą Ukrainai per Klaipėdos SGD terminalą.

Prezidentas akcentavo, kad Lietuva siekia kuo daugiau apčiuopiamos pažangos dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybų iki šių metų pabaigos. Pasak šalies vadovo, jo inicijuota tikslinė Ukrainos narystės ES data – 2030 metai – yra Lietuvos prioritetas, dėl kurio šalis aktyviai dirba tiek ES lygiu su kitomis valstybėmis narėmis, tiek dvišaliu pagrindu bei su pirmininkaujančia ES šalimi Danija.

V. Zelenskis savo pranešimą užbaigė padėka Lietuvai: „Pranešėme apie padėtį mūšio lauke. Mūsų kariai išlaiko gynybos liniją, nepaisydami Rusijos naratyvų žiniasklaidoje. Ačiū už paramą!“

Senis
Senis
2025-11-06 09:34
Ne Lietuva jau suteikė 132 mln. eurų karinės pagalbos, o Lietuvos mokesčių mokėtojai, kurių 600 000 gyvena skurde.
Atsakyti
Slava Ukraini
Slava Ukraini
2025-11-06 08:56
Pagarba Ukrainos lyderiui Zelenskiui. Pagarba mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai. Pagarba patriarchui Vytautui Landsbergiui. ŠLOVĖ UKRAINAI
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Atsakyti
Igoris
Igoris
2025-11-06 08:57
Narkomanas gali padėti tiktai sukelti karą su baltarusija.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (55)
