 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Putinas pasirinko būti Kinijos vasalu“: Sikorskis apie Maskvos paklusnumą Pekinui

2025-11-06 12:57 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-06 12:57

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis Lenkijos televizijai „TVP World“ sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, gindamas asmeninius interesus, atsisakė lojalumo Vakarams ir pasirinko paklusnumą Pekinui.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis Lenkijos televizijai „TVP World“ sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, gindamas asmeninius interesus, atsisakė lojalumo Vakarams ir pasirinko paklusnumą Pekinui.

REKLAMA
1

Aptardamas geopolitinius Rusijos karo prieš Ukrainą aspektus, R. Sikorskis pakomentavo Kinijos vaidmenį konflikte. Jis prisiminė lenkų kilmės amerikiečių diplomato Zbigniewo Bžezinskio, buvusio prezidento Jimmy Carterio nacionalinio saugumo patarėjo, žodžius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano draugas ir mentorius Zbigniewas Bžezinskis kartą pasakė, kad strategiškai Rusija turi rinktis būti Vakarų sąjungininkė... arba Kinijos vasalė, – sakė R. Sikorskis. – O Putinas pasirinko tai, kas nėra naudinga Rusijai, bet naudinga jam pačiam, būtent, išlikti valdžioje.“

REKLAMA
REKLAMA

„Kinija gauna vasalą ne tik pigiai, bet ir dar iš to uždirba pinigus“, – pridūrė jis.

Putinui blogas karas priimtinesnis už blogą taiką

R. Sikorskis pažymi, kad Rusijos vadovybė turi suvokti sprendimo užpulti Ukrainą pasekmes. Rusijos užsienio reikalų ministerija spalio mėnesį jį pavadino „Osama bin Sikorskiu“ dėl jo paramos Ukrainai, sunaikinusiai svarbų Rusijos naftotiekį.

REKLAMA

Ministras sako, kad arba Vladimiras Putinas, arba jo įpėdinis turi suprasti ne tik tai, kad įsiveržimas į Ukrainą buvo klaida, bet ir tai, kad tęsti karą daugiau nebeįmanoma. Tačiau jis mano, kad tai pripažinti jiems bus nelengva.

„Agresyvų, neteisėtą karą pradėjusiam lyderiui labai sunku pripažinti klaidą, pakeisti sprendimą ir išlikti valdžioje. Todėl galima teoriškai svarstyti, kad Rusijos prezidentui blogas karas, siekiant išsilaikyti valdžioje, yra priimtinesnis už blogą taiką“, – sako R. Sikorskis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigia, kad Rusija yra paskutinė imperija Europoje, o norint „galų gale įkalti paskutinę vinį Rusijos imperializmui“, reikia, kad šalyje įvyktų deradikalizacijos procesas ir ji pralaimėtų karą Ukrainoje.

„Deja, čia, Lenkijoje, šiame mieste, šimtą metų buvo rusų gubernatorius. Nenorime, kad tai kada nors pasikartotų“, – kalbėjo R. Sikorskis, turėdamas omenyje XIX a. ir XX a. pradžią, kai Lenkiją buvo pasidalijusios kaimynystėje buvusios imperijos, įskaitant Rusiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galingi sprogimai Rusijoje: liepsnoja amoniako gamykla (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ilgai planuota operacija: ukrainiečiai sunaikino „Shahed“ bazę Donecke (88)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas rado naują pateisinimą karui: mini Lenkiją ir Lietuvą (104)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos karštieji taškai: Putinas siekia šių teritorijų bet kokia kaina (5)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
NATO atstovas: Putinas jau patyrė strateginį pralaimėjimą Ukrainoje (61)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų