„Putinas pasirinko būti Kinijos vasalu“: Sikorskis apie Maskvos paklusnumą Pekinui

Aptardamas geopolitinius Rusijos karo prieš Ukrainą aspektus, R. Sikorskis pakomentavo Kinijos vaidmenį konflikte. Jis prisiminė lenkų kilmės amerikiečių diplomato Zbigniewo Bžezinskio, buvusio prezidento Jimmy Carterio nacionalinio saugumo patarėjo, žodžius.
„Mano draugas ir mentorius Zbigniewas Bžezinskis kartą pasakė, kad strategiškai Rusija turi rinktis būti Vakarų sąjungininkė... arba Kinijos vasalė, – sakė R. Sikorskis. – O Putinas pasirinko tai, kas nėra naudinga Rusijai, bet naudinga jam pačiam, būtent, išlikti valdžioje.“
„Kinija gauna vasalą ne tik pigiai, bet ir dar iš to uždirba pinigus“, – pridūrė jis.
Putinui blogas karas priimtinesnis už blogą taiką
R. Sikorskis pažymi, kad Rusijos vadovybė turi suvokti sprendimo užpulti Ukrainą pasekmes. Rusijos užsienio reikalų ministerija spalio mėnesį jį pavadino „Osama bin Sikorskiu“ dėl jo paramos Ukrainai, sunaikinusiai svarbų Rusijos naftotiekį.
Ministras sako, kad arba Vladimiras Putinas, arba jo įpėdinis turi suprasti ne tik tai, kad įsiveržimas į Ukrainą buvo klaida, bet ir tai, kad tęsti karą daugiau nebeįmanoma. Tačiau jis mano, kad tai pripažinti jiems bus nelengva.
„Agresyvų, neteisėtą karą pradėjusiam lyderiui labai sunku pripažinti klaidą, pakeisti sprendimą ir išlikti valdžioje. Todėl galima teoriškai svarstyti, kad Rusijos prezidentui blogas karas, siekiant išsilaikyti valdžioje, yra priimtinesnis už blogą taiką“, – sako R. Sikorskis.
Jis teigia, kad Rusija yra paskutinė imperija Europoje, o norint „galų gale įkalti paskutinę vinį Rusijos imperializmui“, reikia, kad šalyje įvyktų deradikalizacijos procesas ir ji pralaimėtų karą Ukrainoje.
„Deja, čia, Lenkijoje, šiame mieste, šimtą metų buvo rusų gubernatorius. Nenorime, kad tai kada nors pasikartotų“, – kalbėjo R. Sikorskis, turėdamas omenyje XIX a. ir XX a. pradžią, kai Lenkiją buvo pasidalijusios kaimynystėje buvusios imperijos, įskaitant Rusiją.
