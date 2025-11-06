 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Latvija perdavė Ukrainai 21 šarvuotąjį transporterį

2025-11-06 12:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 12:18

Latvijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Latvija nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai skiria dar 21 šarvuotąjį transporterį. „Patria 6x6“ tipo šarvuočius per apsilankymą Latvijos Adažų karinėje bazėje priėmė Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis.

0

„Patria“ perdavimas demonstruoja draugystę, partnerystę ir mūsų pasirengimą prisidėti kiek įmanoma daugiau“, – sakė Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas. Latvija, anot jo, visada rėmė Ukrainą ir toliau rems ją iš visos širdies.

D. Šmyhalis padėkojo Latvijai už šarvuotųjų transporterių perdavimą. Nepaisant dronų ir kitų naujų technologijų, įprastinės ginklų sistemos ir toliau vaidina labai svarbų vaidmenį, sakė jis. Šie šarvuočiai esą yra efektyvi įranga ir gelbsti karių gyvybes. Latvija šiais metais perdavė Ukrainai iš viso 42 šarvuotuosius transporterius.

Ukraina daugiau kaip pusketvirtų metų ginasi nuo Rusijos agresijos. Su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija besiribojanti Latvija yra viena ryžtingiausių Kyjivo rėmėjų.

