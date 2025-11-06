Latvija perdavė Ukrainai 21 šarvuotąjį transporterį

„Patria“ perdavimas demonstruoja draugystę, partnerystę ir mūsų pasirengimą prisidėti kiek įmanoma daugiau“, – sakė Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas. Latvija, anot jo, visada rėmė Ukrainą ir toliau rems ją iš visos širdies.
D. Šmyhalis padėkojo Latvijai už šarvuotųjų transporterių perdavimą. Nepaisant dronų ir kitų naujų technologijų, įprastinės ginklų sistemos ir toliau vaidina labai svarbų vaidmenį, sakė jis. Šie šarvuočiai esą yra efektyvi įranga ir gelbsti karių gyvybes. Latvija šiais metais perdavė Ukrainai iš viso 42 šarvuotuosius transporterius.
Ukraina daugiau kaip pusketvirtų metų ginasi nuo Rusijos agresijos. Su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija besiribojanti Latvija yra viena ryžtingiausių Kyjivo rėmėjų.
