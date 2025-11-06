Rutte perspėja: Rusijos pavojus nesibaigs pasibaigus karui Ukrainoje

Ketvirtadienį Bukarešte vykusio NATO ir pramonės forumo metu M. Rutte aljanso pramonės sektoriui pareiškė, kad valstybių narių įsipareigojimas iki 2035 m. 5 proc. nuo BVP skirti gynybai yra „tai, ko mums reikia, kad būtume saugūs“.
Jis nurodė, kad sąjungininkams „gresiančios grėsmės yra realios ir ilgalaikės“.
„Rusijos keliamas pavojus nesibaigs, kai baigsis šis karas. Artimiausioje ateityje Rusija liks destabilizuojanti jėga Europoje ir pasaulyje“, – sako jis.
M. Rutte perspėja, kad Maskva „nėra vienintelė, kuri stengiasi pakenkti pasaulinėms taisyklėms“.
„Ji bendradarbiauja su Kinija, Šiaurės Korėja, Iranu ir kitomis šalimis. Jos stiprina bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje iki beprecedenčio lygio. Jos ruošiasi ilgalaikiam susidūrimui“, – pabrėžia jis.
M. Rutte paragino stiprinti karinę pramonę, kad Aljansas galėtų „pranokti ginkluote, gamyba ir protu tuos, kurie siekia mums pakenkti ar mus susilpninti“.
Trumpas teigia, kad Putinas paprašė jo sureguliuoti karą Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad per pastarąjį pokalbį su Vladimiru Putinu Rusijos vadovas esą prašė jo padėti sureguliuoti karą Ukrainoje.
Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai pareiškė Amerikos verslo forume Majamyje.
„Kalbėjausi su juo [V. Putinu] prieš dvi savaites, ir jis pasakė: „Mes dešimt metų bandėme sureguliuoti šį karą, bet mums nepavyko to padaryti. Jums teks tai sutvarkyti“, – sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė, kad „kai kuriuos iš tų dalykų sutvarkė per valandą“, nepatikslindamas, ką konkrečiai turėjo omenyje.
Kartu D. Trumpas kritikavo Jungtines Tautas už tai, kad šios nepasiūlė jokios pagalbos tarpininkaujant Rusijos ir Ukrainos karo reikaluose, taip pat sprendžiant kitus konfliktus, kuriuos, pasak jo, jam pavyko sustabdyti nuo tada, kai tapo JAV prezidentu.
Pastarąjį kartą D. Trumpas su V. Putinu kalbėjosi spalio 16 d. – dieną prieš D. Trumpo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!