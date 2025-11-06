 
TV3 naujienos > Užsienis

Netikra Zelenskio nuotrauka: propaganda „paaukštino“, kad pažemintų

2025-11-06 14:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 14:50

Propagandistai suklastojo nuotrauką iš Briuselio viršūnių susitikimo ir pakeitė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio batus, siekdami jį diskredituoti, praneša „Ukrinform“.

V. Zelenskio batai (nuotr. SCANPIX)

Propagandistai suklastojo nuotrauką iš Briuselio viršūnių susitikimo ir pakeitė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio batus, siekdami jį diskredituoti, praneša „Ukrinform“.

6

„X“, „Telegram“, „Facebook“ ir „TikTok“ paskyrose buvo platinama nuotrauka, kurioje V. Zelenskis, neva, Europos Vadovų Tarybos susitikime dėvi platforminius batus. Pasak propagandistų, Ukrainos lyderis esą norėjo atrodyti „aukštesnis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, socialiniuose tinkluose plintanti nuotrauka yra netikra – ji, tikėtina, sukurta naudojant dirbtinį intelektą.

Oficialūs šaltiniai atskleidė tiesą

Kitose nuotraukose, kuriose užfiksuotas V. Zelenskio susitikimas su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa, prezidento batai atrodo visiškai kitaip.

Susitikimo vaizdo įraše, kurį paskelbė oficialus Europos Vadovų Tarybos puslapis, aiškiai matyti, kad Ukrainos prezidentas avėjo batus su plonais padais.

Be to, kitose viršūnių susitikimo nuotraukose matosi, jog A. Costa dėvi akinius, kurių suklastotoje nuotraukoje nėra. Dirbtiniu intelektu sukurtuose vaizduose dažnai pasitaiko tokių neatitikimų – kai kurie elementai pridedami, iškreipiami ar visai praleidžiami. Manoma, kad tokiomis nuotraukomis Rusijos propagandistai siekė nukreipti dėmesį nuo Ukrainos diplomatinių laimėjimų Briuselyje.

Putinas ir „Napoleono kompleksas“

Verta paminėti, kad būtent Rusijos lyderis Vladimiras Putinas yra žinomas dėl to, jog nešioja batus su paslėptomis platformomis, kad atrodytų aukštesnis – tai ne kartą užfiksuota įvairiuose renginiuose.

Dar prieš keletą metų „The Times“ rašė, jog V. Putinas, kurio ūgis, kaip spėjama, yra apie 170 cm, pozuodamas su Lomonosovo Maskvos valstybinio universiteto studentais, atrodė aukštesnis nei įprastai. Dėmesį patraukė tai, kad jo batai turėjo ypač storus kulnus. 

Tokie įvaizdžio niuansai ilgainiui tapo ne tik apkalbų, bet ir psichologinių interpretacijų objektu. Prasidėjus Rusijos invazijai, Jungtinės Karalystės parlamento narys Julianas Lewisas pareiškė, kad V. Putinas „yra įstrigęs mažo žmogaus sindromo gniaužtuose“.

Amsterdamo laisvojo universiteto evoliucinės psichologijos profesorius Markas van Vugtas spėja, jog Putinas gali turėti vadinamąjį „Napoleono kompleksą“ – tai reiškinys, kai žmogus elgiasi agresyviai, bandydamas kompensuoti savo ūgio trūkumą.

