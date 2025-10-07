Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Per Putino gimtadienį Rusijos mieste paskelbtas gedulas: propagandistai įsiuto

2025-10-07 15:36 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-07 15:36

Vladimiro Putino gimtadienio dieną viename Rusijos mieste paskelbtas gedulas. Jakutsko srityje esančiame Pokrovske nuo spalio 7 iki 9 dienos nuspręsta pagerbti kare prieš Ukrainą žuvusius Rusijos karius. Tuo metu propagandistai niršta – jų teigimu, toks sprendimas V. Putino gimtadienio dieną esą yra „politinis akibrokštas“.

Per Putino gimtadienį Rusijos mieste paskelbtas gedulas: propagandistai įsiutę (nuotr. SCANPIX)
18

Vladimiro Putino gimtadienio dieną viename Rusijos mieste paskelbtas gedulas. Jakutsko srityje esančiame Pokrovske nuo spalio 7 iki 9 dienos nuspręsta pagerbti kare prieš Ukrainą žuvusius Rusijos karius. Tuo metu propagandistai niršta – jų teigimu, toks sprendimas V. Putino gimtadienio dieną esą yra „politinis akibrokštas“.

REKLAMA
0

Jakutsko srityje, Pokrovsko mieste, nuo spalio 7 iki 9 dienos paskelbtas gedulas žuvusiems Rusijos kariams, kovojusiems kare prieš Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienoje iš miesto gatvių bus nuleistos vėliavos, atšaukti visi pramoginiai renginiai, o mokyklose pamokos prasidės tylos minute.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, apie šį sprendimą paskelbė Pokrovsko meras Viktoras Konstantinovas. Įdomu tai, kad spalio 7-ąją savo 73-iąjį gimtadienį mini Rusijos prezidentas V. Putinas, rašo „Unian“.

REKLAMA

Pažymima, kad gedulas paskelbtas po to, kai į miestą buvo atskraidintas lėktuvas su žuvusių Rusijos karių karstais. Pokrovsko meras nepatikslino, kiek tiksliai kūnų buvo atvežta.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Sureagavo Rusijos propagandistai

Rusijos propagandistai jau pavadino V. Konstantinovo sprendimą „griežta politine akcija“, tvirtindami, kad meras esą sąmoningai paskelbė gedulą būtent per V. Putino gimtadienio dieną.

„Kodėl būtent šiandien, 2025 m. spalio 7 d., paskelbtos trys gedulo dienos? Kas tai – paprastas sutapimas, naujojo Pokrovsko mero ir jo komandos nepatyrimas, ar sąmoninga politinė akcija?“, – piktinosi vienas iš Rusijos propagandistų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ciniškai prabilo apie karą: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (nuotr. SCANPIX)
Putinas ciniškai prabilo apie karą Ukrainoje: rusams „skaudu“, bet kalta Europa (82)
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Lukašenka žada Putinui perduoti žinią iš JAV (283)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Putino mokytojai neišmokė jo būti žmogumi – tik žudiku (35)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų