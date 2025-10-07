Per Putino gimtadienį Rusijos mieste paskelbtas gedulas: propagandistai įsiuto

Jakutsko srityje, Pokrovsko mieste, nuo spalio 7 iki 9 dienos paskelbtas gedulas žuvusiems Rusijos kariams, kovojusiems kare prieš Ukrainą.
Vienoje iš miesto gatvių bus nuleistos vėliavos, atšaukti visi pramoginiai renginiai, o mokyklose pamokos prasidės tylos minute.
Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, apie šį sprendimą paskelbė Pokrovsko meras Viktoras Konstantinovas. Įdomu tai, kad spalio 7-ąją savo 73-iąjį gimtadienį mini Rusijos prezidentas V. Putinas, rašo „Unian“.
Pažymima, kad gedulas paskelbtas po to, kai į miestą buvo atskraidintas lėktuvas su žuvusių Rusijos karių karstais. Pokrovsko meras nepatikslino, kiek tiksliai kūnų buvo atvežta.
Sureagavo Rusijos propagandistai
Rusijos propagandistai jau pavadino V. Konstantinovo sprendimą „griežta politine akcija“, tvirtindami, kad meras esą sąmoningai paskelbė gedulą būtent per V. Putino gimtadienio dieną.
„Kodėl būtent šiandien, 2025 m. spalio 7 d., paskelbtos trys gedulo dienos? Kas tai – paprastas sutapimas, naujojo Pokrovsko mero ir jo komandos nepatyrimas, ar sąmoninga politinė akcija?“, – piktinosi vienas iš Rusijos propagandistų.
