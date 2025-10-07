Trumpo žingsnis dėl Ukrainos sulaukė reakcijos iš Kremliaus: „Tai mums gerai žinoma“

Kremlius pareiškė, kad reikia palaukti konkrečių sprendimų iš Vašingtono dėl sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ tiekimo Ukrainai.
Kaip rašo „Evropeiskaja pravda“, apie tai pranešė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Žurnalistų paprašytas pakomentuoti JAV prezidento D. Trumpo pareiškimus, esą sprendimas perduoti Kyjivui „Tomahawk“ raketas tam tikru mastu jau priimtas, D. Peskovas sakė: „Mes suprantame, kad reikia palaukti, tikriausiai, aiškesnių pareiškimų – jei tokių bus.“
„Tai mums gerai žinoma“
Komentuodamas galimą raketų perdavimą, prezidentas D. Trumpas teigė nenorintis eskaluoti įtampos santykiuose su Rusija ir pažadėjo pasiaiškinti, kaip bei kokiu tikslu būtų naudojamos šios sparnuotosios raketos.
„Kalbant apie ginklų tiekimą, paprastai jie pirmiausia pristatomi, o tik tada paskelbiami pareiškimai – bent jau taip visada buvo Bideno administracijos laikais, ir tai mums gerai žinoma. Šį kartą pažiūrėsime“, – sakė D. Peskovas.
