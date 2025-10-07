Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Šiaurės Korėjos vadovas pareiškė Rusijos prezidentui, kad aljansas stiprės

2025-10-07 13:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:21

Šiaurės Korėjos vadovas Kim Jong Unas pareiškė, kad šalies aljansas su Rusija bus plėtojamas toliau. Jis apie tai prakalbo laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuriame pasveikino jį su gimimo diena ir išgyrė jo lyderystę, praneša agentūra „Reuters“.

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

„Neabejoju, kad abiejų šalių aljanso santykiai bus nuolat plėtojami ateityje, nes mus sieja šilti draugiški santykiai ir glaudūs bičiuliški ryšiai", – teigė Kim Jong Unas.

„Neabejoju, kad abiejų šalių aljanso santykiai bus nuolat plėtojami ateityje, nes mus sieja šilti draugiški santykiai ir glaudūs bičiuliški ryšiai“, – teigė Kim Jong Unas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laiške, kurį paskelbė valstybinė naujienų agentūra KCNA, jis dar kartą patvirtino savo paramą Rusijos „teisingai kovai“ už nacionalinį suverenitetą, omenyje, regis, turėdamas jos karą su Ukraina, ir pažadėjo likti ištikimas sutarties, kurią praėjusiais metais pasirašė abu lyderiai, įgyvendinimui.

Maskva ir Pchenjanas 2024 m. per V. Putino vizitą Šiaurės Korėjoje pasirašė strateginės partnerystės sutartį. Šiame susitarime numatyta teikti karinę pagalbą, jei viena iš šių šalių būtų užpulta.

Šiaurės Korėja prisidėjo prie Rusijos karo prieš Ukrainą ir aprūpino Maskvą ginklais ir kariais. Šiaurės Korėjos kariškiai buvo pasiųsti į Rusijos vakarinę Kursko sritį, kad padėtų atsikovoti Ukrainos pajėgų užimtas šio regiono dalis.

