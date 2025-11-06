Pirmasis toks nuosprendis Ukrainos istorijoje: rusų kareivis nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Kyjivas ne kartą kaltino Maskvos pajėgas žudant mūšyje pasidavusius karo belaisvius, vadina tai neteisėtomis egzekucijomis ir karo nusikaltimais.
„Tai pirmasis nuosprendis Ukrainos istorijoje, kai okupantas gavo tokią bausmę būtent už gynybos pajėgų kario egzekuciją“, – sakoma Ukrainos saugumo tarnybos SBU pranešime.
Prokurorai teigė, kad 27 metų Rusijos kareivis Dmitrijus Kurašovas „įvykdė egzekuciją Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariui, pasidavusiam, kai pritrūko amunicijos“.
Nusikaltinimas buvo įvykdytas Zaporižioje
Šis nusikaltimas buvo įvykdytas pietinėje Zaporižios srityje 2024 m. sausio mėnesį, priduriama pranešime. D. Kurašovas buvo sučiuptas vėliau tą pačią dieną ir teisiamas.
Ketvirtadienį teisėjui skaitant nuosprendį, kaltinamasis stovėjo stikliniame narve teismo salėje, matyti policijos paskelbtame vaizdo įraše.
Ukraina siekia, kad už karo nusikaltimus, įvykdytus nuo invazijos pradžios 2022 m. vasarį, atsakytų ne tik Rusijos politiniai ir kariniai lyderiai, bet ir eiliniai kareiviai.
Praėjusią savaitę Kyjivas perdavė sučiuptą Rusijos jūreivį Vilniui, kur jis bus teisiamas už karo nusikaltimus, įskaitant nusikaltimus prieš Lietuvos pilietį.
