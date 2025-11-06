 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje

2025-11-06 17:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 17:01

NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje – Aljanso generalinis sekretorius Markas Rutte paskelbė, kad dabar Vakarai ne tik pasivijo, bet ir lenkia Maskvą šioje srityje. Pasak jo, visoje NATO teritorijoje sparčiai plečiamos gamybos linijos, o nauji projektai įrodo, kad Aljansas geba greitai prisitaikyti ir pergudrauti priešininkus.

Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)

NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje – Aljanso generalinis sekretorius Markas Rutte paskelbė, kad dabar Vakarai ne tik pasivijo, bet ir lenkia Maskvą šioje srityje. Pasak jo, visoje NATO teritorijoje sparčiai plečiamos gamybos linijos, o nauji projektai įrodo, kad Aljansas geba greitai prisitaikyti ir pergudrauti priešininkus.

9

„Mes jau keičiame padėtį šaudmenų srityje. Iki šiol Rusija gamino daugiau šaudmenų nei visi NATO sąjungininkai kartu sudėjus. Tačiau dabar tai jau praeitis. Visoje Aljanso teritorijoje atidarome dešimtis naujų gamybos linijų ir plečiame esamas“, – pabrėžė M. Rutte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak generalinio sekretoriaus, šiuo metu NATO šalys gamina daugiau šaudmenų nei ankstesniais dešimtmečiais, skelbia UNIAN.

Pažangą reikia taikyti ir kitose srityse

Jis pažymėjo, kad tokią pažangą reikia taikyti ir kitose srityse – nuo aukštos kokybės gynybos priemonių iki dronų perėmėjų.

„Kalbama apie inovacijų galią. Turime pergudrauti savo priešininkus, panaudodami visą savo galią, kad ateityje išliktume saugūs“, – aiškino M. Rutte.

Camel
Camel
2025-11-06 17:07
Gerb. Rutte tu clowne ka tu jauti kas rusai jau tau i nugara alsuoja...paziurek Ukraina baigia su zeme sulyginti ir who will be next...LOL
Mcgregoras
Mcgregoras
2025-11-06 17:24
Rusija ne vaikų darželis ,Rutee.Pasakas sek naivuoliams savo būstinėje...
Arkliai
Arkliai
2025-11-06 17:36
Dar prieš kelis mėnesius sakė, kad Rusija gamina daugiau nei visas NATO kartu. Dabar jau lenkia? Per kelis mėnesius? Ar gamyklos iš dangaus nukrito? Skamba kaip žinutė rinkėjams, ne faktų analizė. Gamybos linijos stebuklingai išdygo? Skamba kaip žinutė spaudai ir rinkėjams, o ne realybė :D
