Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje

„Mes jau keičiame padėtį šaudmenų srityje. Iki šiol Rusija gamino daugiau šaudmenų nei visi NATO sąjungininkai kartu sudėjus. Tačiau dabar tai jau praeitis. Visoje Aljanso teritorijoje atidarome dešimtis naujų gamybos linijų ir plečiame esamas“, – pabrėžė M. Rutte.
Pasak generalinio sekretoriaus, šiuo metu NATO šalys gamina daugiau šaudmenų nei ankstesniais dešimtmečiais, skelbia UNIAN.
Pažangą reikia taikyti ir kitose srityse
Jis pažymėjo, kad tokią pažangą reikia taikyti ir kitose srityse – nuo aukštos kokybės gynybos priemonių iki dronų perėmėjų.
„Kalbama apie inovacijų galią. Turime pergudrauti savo priešininkus, panaudodami visą savo galią, kad ateityje išliktume saugūs“, – aiškino M. Rutte.
