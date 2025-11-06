76-erių S. Lavrovas, vadovaujantis Rusijos Užsienio reikalų ministerijai daugiau nei 20 metų, nepasirodė svarbiame Rusijos Saugumo Tarybos posėdyje, kurį V. Putinas surengė lapkričio 5 d.
Susitikime su nuolatiniais Saugumo Tarybos nariais, tarp kurių yra ir S. Lavrovas, V. Putinas pavedė parengti pasiūlymus dėl branduolinių bandymų, kuriuos Rusija paskutinį kartą vykdė 1990 m., atnaujinimo.
S. Lavrovas „dėl iš anksto suderintų aplinkybių nedalyvavo“ susitikime, pranešė „Kommersant“ šaltinis. Tačiau jis buvo vienintelis nuolatinis Saugumo Tarybos narys, praleidęs šį svarbų posėdį.
Taip pat S. Lavrovas neteko Rusijos delegacijos vadovo statuso G20 viršūnių susitikime. Šiais metais okupantų delegacijai vadovaus prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas, ketvirtadienį pranešė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Pasak jo, sprendimą vietoj S. Lavrovo paskirti M. Oreškiną priėmė pats V. Putinas.
Tuo tarpu pats Rusijos prezidentas ir vėl nesiryžo skristi į G20 viršūnių susitikimą, kuris šiais metais vyks Pietų Afrikoje – šalyje, pasirašiusioje Romos statutą ir įsipareigojusią areštuoti V. Putiną pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) orderį.
2025 m. dėl TBT orderio V. Putinas nusprendė neskristi į Braziliją – į BRICS viršūnių susitikimą. O 2022 m. praleido G20 viršūnių susitikimą Balyje. Abu kartus Rusijos delegacijai vadovavo S. Lavrovas.
Pokalbis su Rubio
S. Lavrovas spalio 21 d. telefonu kalbėjosi su M. Rubio, pokalbio metu jiedu turėjo aptarti artėjančio V. Putino ir D. Trumpo susitikimo Budapešte sąlygas. Tačiau M. Rubio rekomendavo JAV prezidentui atšaukti susitikimą, o po viršūnių susitikimo atšaukimo JAV įvedė sankcijas „Rosneft“ ir „Lukoil“ atžvilgiu – pirmąsias naujas sankcijas nuo D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus.
„Reuters“ šaltiniai, susipažinę su situacija, pasakojo, kad priežastis buvo Kremliaus, kuris „norėjo per daug“, pozicija bei atsisakymas nutraukti ugnį Ukrainoje.
Pats S. Lavrovas po nesėkmingo pokalbio su M. Rubio vėl prakalbo apie „nacių režimą“ Kyjive ir pareikalavo pašalinti „pagrindines konflikto priežastis“.
Anot jo, ugnies nutraukimas lems tai, kad didžioji Ukrainos dalis „liks nacių režimo valdžioje“, o Vakarai vėl „aprūpins“ Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ginklais, kad jos galėtų vykdyti „teroristinius veiksmus, smogdamos Rusijos civilinei infrastruktūrai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!