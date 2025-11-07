 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje

2025-11-07 07:05
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-07 07:05

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.

Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.

3

Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.

JAV prezidentas teigė, kad jo administracijai jau pavyko sudaryti taikos susitarimą tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Jis pabrėžė, kad tai yra vienas iš aštuonių karinių konfliktų, kuriuos JAV esą užbaigė per aštuonis mėnesius.

Trumpas mano, kad padarė didelę pažangą

„Mes siekiame užbaigti dar vieną – jei tai įmanoma – tarp Rusijos ir Ukrainos. Kol kas to nepasiekėme, tačiau manau, kad padarėme didelę pažangą“, – sakė D. Trumpas.

Atsakydamas į klausimą apie sankcijų Rusijai poveikį, D. Trumpas pažymėjo, kad Rusijos naftos eksportas „žymiai sumažėjo“ ir išreiškė viltį, jog tai prisidės prie karo Ukrainoje pabaigos.

„Mes tiesiog norime, kad šis karas baigtųsi. Žūsta tiek daug žmonių... Manome, kad tam tikru momentu jie susiprotės ir viską nutrauks“, – teigė jis.

