Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje

Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.
JAV prezidentas teigė, kad jo administracijai jau pavyko sudaryti taikos susitarimą tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Jis pabrėžė, kad tai yra vienas iš aštuonių karinių konfliktų, kuriuos JAV esą užbaigė per aštuonis mėnesius.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Trumpas mano, kad padarė didelę pažangą
„Mes siekiame užbaigti dar vieną – jei tai įmanoma – tarp Rusijos ir Ukrainos. Kol kas to nepasiekėme, tačiau manau, kad padarėme didelę pažangą“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas(10 nuotr.)
Atsakydamas į klausimą apie sankcijų Rusijai poveikį, D. Trumpas pažymėjo, kad Rusijos naftos eksportas „žymiai sumažėjo“ ir išreiškė viltį, jog tai prisidės prie karo Ukrainoje pabaigos.
„Mes tiesiog norime, kad šis karas baigtųsi. Žūsta tiek daug žmonių... Manome, kad tam tikru momentu jie susiprotės ir viską nutrauks“, – teigė jis.
