Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus
Ukraina veda „teigiamas“ derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Tomahawk“ raketų įsigijimo, pranešė šalies ambasadorė JAV Olha Stefanišyna. Pasak jos, Kyjivas siekia išplėsti ilgojo nuotolio ginklų arsenalą ir sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus prieš Rusijos agresiją, rašo UNIAN.
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.
Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.
„Forbes“: yra tik viena priežastis, kodėl Putinui reikia branduolinės ginkluotės
Vladimiras Putinas vėl grasina pasauliui – šįkart branduoline torpeda „Poseidon“. Tačiau, pasak „Forbes“, šis ginklas reikalingas visai ne kovai su JAV, o tam, kad Kremlius paslėptų savo nesėkmes kare prieš Ukrainą.
Pastangos paversti Donaldą Trumpą Rusijos sąjungininku galutinai žlugo, todėl V. Putinas grįžo prie įprastos taktikos – branduolinio šantažo ir bauginimo. Šiuo tikslu Kremlius pasigyrė tariamai sėkmingais branduolinės torpedos „Poseidon“ bandymais, rašo „Forbes“.
Ši torpeda aprūpintas ne tik 2 megatonų galingumo branduoline galvute, bet ir branduoliniu varikliu.
Teoriškai pastarasis suteikia „Poseidon“ neribotą veikimo nuotolį, leidžiantį nepastebimai priartėti prie priešo pakrantės ir sunaikinti uostus.
Vis dėlto „Forbes“ autorius nesikoncentruoja į „Poseidon“ technines charakteristikas ar galimus naudojimo scenarijus. Vietoj to jis bando paaiškinti, kodėl V. Putinas apskritai pradėjo girtis ginklu.
Žurnalisto nuomone, V. Putinas kalba apie šį projektą todėl, kad dėl itin nesėkmingo karo su Ukraina Rusija prarado pažangiausios karinės galios reputaciją.
Pareiškimai apie unikalius ginklus, kurių niekas kitas pasaulyje neturi, turėtų parodyti, kad Rusija vis dar yra pažangiausių ginklų lyderė.
Autoriaus teigimu, V. Putinas pasirinko tam tinkamą momentą – tai akivaizdi reakcija į kalbas apie galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai.
„Poseidon“ atspindi Maskvos siekį išlaikyti strateginį paritetą su Vakarais po nesėkmių mūšio lauke ir pramonės apribojimų. Nepriklausomai nuo to, ar jis pakeis povandeninį karą, ar liks daugiausia simbolinis, „Poseidon“ pabrėžia platesnį Rusijos bandymą atkurti savo lyderio vaidmenį karinėje technologijoje ir sustiprinti strategines pozicijas pasaulio saugumo srityje“, – apibendrina autorius.