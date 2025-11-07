 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
43
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai

2025-11-07 06:57 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-07 06:57

Laikinai okupuotame Kryme driokstelėjo galingi sprogimi – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė taiklius smūgius Rusijos okupacinių pajėgų logistikos objektams Kryme. Dronų atakos metu buvo sunaikintos kelios naftos bazės ir degalų sandėliai, kilo galingi gaisrai.

Ukrainos smūgis Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai (nuotr. Telegram)
27

Laikinai okupuotame Kryme driokstelėjo galingi sprogimi – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė taiklius smūgius Rusijos okupacinių pajėgų logistikos objektams Kryme. Dronų atakos metu buvo sunaikintos kelios naftos bazės ir degalų sandėliai, kilo galingi gaisrai.

REKLAMA
44

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
09:13

Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai

Laikinai okupuotame Kryme driokstelėjo galingi sprogimai – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė taiklius smūgius Rusijos okupacinių pajėgų logistikos objektams Kryme. Dronų atakos metu buvo sunaikintos kelios naftos bazės ir degalų sandėliai, kilo galingi gaisrai.

Naktį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų padaliniai smogė priešo logistikos objektams laikinai okupuoto Krymo teritorijoje.

Savo „Telegram“ kanale Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos paskelbė smūgių vaizdus ir pateikė išsamesnę informaciją apie operacijos eigą.

Pranešama, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai atakavo naftos bazę. Smūgio metu buvo sunaikintas naftos rezervuaras RVS-400, kuris tuo metu buvo pilnas.

Tuo pačiu metu buvo sunaikinti du traukiniai su cisternomis. Smūgio metu jie buvo pakrauti naftos produktais.

„Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai taip pat smogė kelioms naftos bazėms ir degalų sandėliams Simferopolyje bei jo apylinkėse. Buvo užfiksuota daugybė gaisrų“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

09:27

Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“

Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas perspėja, kad Ukrainai gresia „amžinas karas“ ir lėtas teritorijų praradimas, jei Europa nesiims ryžtingesnių veiksmų prieš Rusiją. Anot jo, tik didesnis spaudimas Maskvai, įskaitant oro gynybos sistemų dislokavimą ir karinės paramos stiprinimą, gali priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo, skelbia „The Guardian“.

REKLAMA
REKLAMA
09:26

„ABC News“: Pokrovsko žlugimas gali tapti skaudžiausia Kyjivo nesėkme fronte

Ukraina atsidūrė ties vienos svarbios pozicijos praradimo riba. Po daugiau nei pusantrų metų įnirtingų kovų Rusijos pajėgos artėja prie Pokrovsko Donecko srityje – miesto, kuris tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių. Ekspertai perspėja, kad jo praradimas būtų skaudus smūgis Kyjivui ir galėtų tapti viena rimčiausių Ukrainos nesėkmių nuo pavasario.

REKLAMA
08:55

Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus

Naktį Rusijos dronai surengė ataką prieš Odesos sritį. Kaip pranešama, dronai pataikė į energetikos objektus, buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas, tačiau žmonės per išpuolį nenukentėjo.

REKLAMA
REKLAMA
08:32

Kremliaus marionete vadinama bendrovė persigalvojo dėl „Lukoil“ turto pirkimo

Bendrovė „Gunvor“, JAV vadinama Kremliaus marionete, staiga atsiėmė savo pasiūlymą pirkti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ turtą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė po to, kai Vašingtonas pareiškė, kad „niekada“ nepatvirtins šio sandorio, kurį vadina grėsme sankcijų režimui prieš Maskvą, rašo „Politico“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
07:24

Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus

Ukraina veda „teigiamas“ derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Tomahawk“ raketų įsigijimo, pranešė šalies ambasadorė JAV Olha Stefanišyna. Pasak jos, Kyjivas siekia išplėsti ilgojo nuotolio ginklų arsenalą ir sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus prieš Rusijos agresiją, rašo UNIAN.

REKLAMA
07:06

Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.

Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.

REKLAMA
06:57

„Forbes“: yra tik viena priežastis, kodėl Putinui reikia branduolinės ginkluotės

Vladimiras Putinas vėl grasina pasauliui – šįkart branduoline torpeda „Poseidon“. Tačiau, pasak „Forbes“, šis ginklas reikalingas visai ne kovai su JAV, o tam, kad Kremlius paslėptų savo nesėkmes kare prieš Ukrainą.

Pastangos paversti Donaldą Trumpą Rusijos sąjungininku galutinai žlugo, todėl V. Putinas grįžo prie įprastos taktikos – branduolinio šantažo ir bauginimo. Šiuo tikslu Kremlius pasigyrė tariamai sėkmingais branduolinės torpedos „Poseidon“ bandymais, rašo „Forbes“.

Ši torpeda aprūpintas ne tik 2 megatonų galingumo branduoline galvute, bet ir branduoliniu varikliu.

Teoriškai pastarasis suteikia „Poseidon“ neribotą veikimo nuotolį, leidžiantį nepastebimai priartėti prie priešo pakrantės ir sunaikinti uostus.

Vis dėlto „Forbes“ autorius nesikoncentruoja į „Poseidon“ technines charakteristikas ar galimus naudojimo scenarijus. Vietoj to jis bando paaiškinti, kodėl V. Putinas apskritai pradėjo girtis ginklu.

Žurnalisto nuomone, V. Putinas kalba apie šį projektą todėl, kad dėl itin nesėkmingo karo su Ukraina Rusija prarado pažangiausios karinės galios reputaciją.

Pareiškimai apie unikalius ginklus, kurių niekas kitas pasaulyje neturi, turėtų parodyti, kad Rusija vis dar yra pažangiausių ginklų lyderė.

Autoriaus teigimu, V. Putinas pasirinko tam tinkamą momentą – tai akivaizdi reakcija į kalbas apie galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai.

„Poseidon“ atspindi Maskvos siekį išlaikyti strateginį paritetą su Vakarais po nesėkmių mūšio lauke ir pramonės apribojimų. Nepriklausomai nuo to, ar jis pakeis povandeninį karą, ar liks daugiausia simbolinis, „Poseidon“ pabrėžia platesnį Rusijos bandymą atkurti savo lyderio vaidmenį karinėje technologijoje ir sustiprinti strategines pozicijas pasaulio saugumo srityje“, – apibendrina autorius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“ (nuotr. SCANPIX)
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (15)
Pirmasis toks atvejis Ukrainoje: rusų kareivis nuteistas iki gyvos galvos už karo belaisvio nužudymą (nuotr. Telegram)
Pirmasis toks nuosprendis Ukrainos istorijoje: rusų kareivis nuteistas kalėti iki gyvos galvos (11)
Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
Į nelaisvę paimti rusai neslepia: Pokrovske jie patiria milžiniškus nuostolius (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kėdainiai
kėdainiai
2025-11-07 08:14
Na ką bičiuliai, senas pirdyla trampas panikoje:JAV valstijų regioniniuose rinkimuose prasidėjo mėlynasis cunamis: jei tai tęsis dar metus, tai kongresą valdys demokratai ir trampas taps ''prezidentu daržove'' kuris bus tik dėl vaizdo
Tuo tarpu kacapijoje sustojo Tuapse naftos terminalas, ukrainos jūrų dronai rusijos ekonomiką pastatė rakum
Slava Ukraini, smert kacapam!
Atsakyti
dovilė šikalienė
dovilė šikalienė
2025-11-07 08:15
šiku skystai ir kacapai mano triedalus geria kaip caffe latte
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-11-07 08:24
Žemaitaitis ryte per radiją giedojo Ukrainos himną--ir linkėjo pergalės Ukrainai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų