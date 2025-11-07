Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai

Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“
Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas perspėja, kad Ukrainai gresia „amžinas karas“ ir lėtas teritorijų praradimas, jei Europa nesiims ryžtingesnių veiksmų prieš Rusiją. Anot jo, tik didesnis spaudimas Maskvai, įskaitant oro gynybos sistemų dislokavimą ir karinės paramos stiprinimą, gali priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo, skelbia „The Guardian“.
„ABC News“: Pokrovsko žlugimas gali tapti skaudžiausia Kyjivo nesėkme fronte
Ukraina atsidūrė ties vienos svarbios pozicijos praradimo riba. Po daugiau nei pusantrų metų įnirtingų kovų Rusijos pajėgos artėja prie Pokrovsko Donecko srityje – miesto, kuris tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių. Ekspertai perspėja, kad jo praradimas būtų skaudus smūgis Kyjivui ir galėtų tapti viena rimčiausių Ukrainos nesėkmių nuo pavasario.
Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus
Naktį Rusijos dronai surengė ataką prieš Odesos sritį. Kaip pranešama, dronai pataikė į energetikos objektus, buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas, tačiau žmonės per išpuolį nenukentėjo.
Kremliaus marionete vadinama bendrovė persigalvojo dėl „Lukoil“ turto pirkimo
Bendrovė „Gunvor“, JAV vadinama Kremliaus marionete, staiga atsiėmė savo pasiūlymą pirkti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ turtą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė po to, kai Vašingtonas pareiškė, kad „niekada“ nepatvirtins šio sandorio, kurį vadina grėsme sankcijų režimui prieš Maskvą, rašo „Politico“.
Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus
Ukraina veda „teigiamas“ derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Tomahawk“ raketų įsigijimo, pranešė šalies ambasadorė JAV Olha Stefanišyna. Pasak jos, Kyjivas siekia išplėsti ilgojo nuotolio ginklų arsenalą ir sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus prieš Rusijos agresiją, rašo UNIAN.
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.
Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.
„Forbes“: yra tik viena priežastis, kodėl Putinui reikia branduolinės ginkluotės
Vladimiras Putinas vėl grasina pasauliui – šįkart branduoline torpeda „Poseidon“. Tačiau, pasak „Forbes“, šis ginklas reikalingas visai ne kovai su JAV, o tam, kad Kremlius paslėptų savo nesėkmes kare prieš Ukrainą.
Pastangos paversti Donaldą Trumpą Rusijos sąjungininku galutinai žlugo, todėl V. Putinas grįžo prie įprastos taktikos – branduolinio šantažo ir bauginimo. Šiuo tikslu Kremlius pasigyrė tariamai sėkmingais branduolinės torpedos „Poseidon“ bandymais, rašo „Forbes“.
Ši torpeda aprūpintas ne tik 2 megatonų galingumo branduoline galvute, bet ir branduoliniu varikliu.
Teoriškai pastarasis suteikia „Poseidon“ neribotą veikimo nuotolį, leidžiantį nepastebimai priartėti prie priešo pakrantės ir sunaikinti uostus.
Vis dėlto „Forbes“ autorius nesikoncentruoja į „Poseidon“ technines charakteristikas ar galimus naudojimo scenarijus. Vietoj to jis bando paaiškinti, kodėl V. Putinas apskritai pradėjo girtis ginklu.
Žurnalisto nuomone, V. Putinas kalba apie šį projektą todėl, kad dėl itin nesėkmingo karo su Ukraina Rusija prarado pažangiausios karinės galios reputaciją.
Pareiškimai apie unikalius ginklus, kurių niekas kitas pasaulyje neturi, turėtų parodyti, kad Rusija vis dar yra pažangiausių ginklų lyderė.
Autoriaus teigimu, V. Putinas pasirinko tam tinkamą momentą – tai akivaizdi reakcija į kalbas apie galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai.
„Poseidon“ atspindi Maskvos siekį išlaikyti strateginį paritetą su Vakarais po nesėkmių mūšio lauke ir pramonės apribojimų. Nepriklausomai nuo to, ar jis pakeis povandeninį karą, ar liks daugiausia simbolinis, „Poseidon“ pabrėžia platesnį Rusijos bandymą atkurti savo lyderio vaidmenį karinėje technologijoje ir sustiprinti strategines pozicijas pasaulio saugumo srityje“, – apibendrina autorius.
Tuo tarpu kacapijoje sustojo Tuapse naftos terminalas, ukrainos jūrų dronai rusijos ekonomiką pastatė rakum
Slava Ukraini, smert kacapam!
Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai
Laikinai okupuotame Kryme driokstelėjo galingi sprogimai – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė taiklius smūgius Rusijos okupacinių pajėgų logistikos objektams Kryme. Dronų atakos metu buvo sunaikintos kelios naftos bazės ir degalų sandėliai, kilo galingi gaisrai.
Naktį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų padaliniai smogė priešo logistikos objektams laikinai okupuoto Krymo teritorijoje.
Savo „Telegram“ kanale Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos paskelbė smūgių vaizdus ir pateikė išsamesnę informaciją apie operacijos eigą.
Pranešama, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai atakavo naftos bazę. Smūgio metu buvo sunaikintas naftos rezervuaras RVS-400, kuris tuo metu buvo pilnas.
Tuo pačiu metu buvo sunaikinti du traukiniai su cisternomis. Smūgio metu jie buvo pakrauti naftos produktais.
„Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai taip pat smogė kelioms naftos bazėms ir degalų sandėliams Simferopolyje bei jo apylinkėse. Buvo užfiksuota daugybė gaisrų“, – teigiama pranešime.