Rusijos kariuomenė keičia taktiką Pokrovske: prispaudė nuostoliai?

Rusai prisidengdami civiliais gyventojais taip pat bandė įsiskverbti į Hryšyną. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė 7-asis oro desanto pajėgų greitojo reagavimo korpusas.
7-ojo oro desanto pajėgų korpuso kontroliuojamoje teritorijoje tęsiamos paieškos ir puolamosios operacijos, kurių tikslas – Pokrovske aptikti ir likviduoti rusus įsibrovėlius.
Gynimo pajėgos toliau vykdo karines operacijas pačiame mieste ir jo apylinkėse.
Priešas bando įkurti logistikos bazę pietiniuose Pokrovsko priemiesčiuose. Jis keletą kartų bandė automobiliais ir motociklais perkelti ten savo personalą. Gynybos pajėgos užkirto kelią šioms pastangoms.
Nuo lapkričio pradžios Ukrainos gynybos pajėgos Pokrovske sunaikino 71 Rusijos ginkluotųjų pajėgų karį ir dar 36 kareivius sužeidė.
Pastarosiomis dienomis rusai keletą kartų bandė įsiskverbti į Hryšyną. Norėdami suklaidinti gynėjus, jie apsimetė civiliais. „Mūsų pajėgos priešą sustabdė“, – pranešė oro desanto pajėgos.
Padėtis Myrnohrado rajone išlieka įtempta. Pasak gynybos pajėgų, po daugybės nesėkmingų bandymų šturmuoti miestą iš rytų, Rusijos kariuomenė bandys pakeisti puolimo kryptį.
„Ukrinform“ pirmiau pranešė, kad per pastarąją parą Pokrovsko sektoriaus Červonyj Lymano, Fedorivkos, Šachovo, Myrnohrado, Nykanorivkos, Rodynsko, Dorožno, Novopavlivkos, Novoekonomično, Lysivkos, Pokrovsko, Kotlyno, Udačno, Molodecko ir Filijos rajonuose Ukrainos gynybos pajėgos sustabdė 58 Rusijos kariuomenės puolimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!