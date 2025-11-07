 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos kariuomenė keičia taktiką Pokrovske: prispaudė nuostoliai?

2025-11-07 16:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 16:08

Laukdami pagrindinių pajėgų pastiprinimo ir siekdami sumažinti nuostolius, Rusijos kariai sumažino savo veiksmų aktyvumą Pokrovske ir rečiau juda po miestą.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
27

Laukdami pagrindinių pajėgų pastiprinimo ir siekdami sumažinti nuostolius, Rusijos kariai sumažino savo veiksmų aktyvumą Pokrovske ir rečiau juda po miestą.

REKLAMA
0

Rusai prisidengdami civiliais gyventojais taip pat bandė įsiskverbti į Hryšyną. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė 7-asis oro desanto pajėgų greitojo reagavimo korpusas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TAIP PAT SKAITYKITE:

7-ojo oro desanto pajėgų korpuso kontroliuojamoje teritorijoje tęsiamos paieškos ir puolamosios operacijos, kurių tikslas – Pokrovske aptikti ir likviduoti rusus įsibrovėlius.

REKLAMA
REKLAMA

Gynimo pajėgos toliau vykdo karines operacijas pačiame mieste ir jo apylinkėse.

Priešas bando įkurti logistikos bazę pietiniuose Pokrovsko priemiesčiuose. Jis keletą kartų bandė automobiliais ir motociklais perkelti ten savo personalą. Gynybos pajėgos užkirto kelią šioms pastangoms.

REKLAMA

Nuo lapkričio pradžios Ukrainos gynybos pajėgos Pokrovske sunaikino 71 Rusijos ginkluotųjų pajėgų karį ir dar 36 kareivius sužeidė.

Pastarosiomis dienomis rusai keletą kartų bandė įsiskverbti į Hryšyną. Norėdami suklaidinti gynėjus, jie apsimetė civiliais. „Mūsų pajėgos priešą sustabdė“, – pranešė oro desanto pajėgos.

Padėtis Myrnohrado rajone išlieka įtempta. Pasak gynybos pajėgų, po daugybės nesėkmingų bandymų šturmuoti miestą iš rytų, Rusijos kariuomenė bandys pakeisti puolimo kryptį.

„Ukrinform“ pirmiau pranešė, kad per pastarąją parą Pokrovsko sektoriaus Červonyj Lymano, Fedorivkos, Šachovo, Myrnohrado, Nykanorivkos, Rodynsko, Dorožno, Novopavlivkos, Novoekonomično, Lysivkos, Pokrovsko, Kotlyno, Udačno, Molodecko ir Filijos rajonuose Ukrainos gynybos pajėgos sustabdė 58 Rusijos kariuomenės puolimus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
Į nelaisvę paimti rusai neslepia: Pokrovske jie patiria milžiniškus nuostolius (17)
Įvertino Europos pajėgumus kariauti su Rusija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
„Mėsa prieš technologiją yra bevertė“ – įvertino, kiek Europa pajėgi kariauti su Rusija (69)
Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: ukrainiečių apdovanojimų ceremonijos metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai Ukrainos kariai (40)
Karas Ukrainoje BNS Foto
Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją: skelbia, kad miestas gali kristi per kelias dienas (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų