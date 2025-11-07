Žinomi Lietuvos žmonės sureagavo į Sergejaus Maslobojevo pagalbos prašymą

Toks jo pranešimas neliko nepastebėtas ir tarp žinomų žmonių.
Prašo pagalbos
„Tai antras sunkiausias tekstas mano gyvenime. Visada buvau tas, kuris duoda: rinkau lėšas sergantiems vaikams, Ukrainos kariams, bendruomenėms. Niekada neprašiau sau. Bet šiandien esu priverstas prašyti. Ne dėl savęs, o dėl tiesos. Sakiau ir sakysiu: niekada sąmoningai nevartojau draudžiamų medžiagų. Tai patvirtina beveik 15 metų nuolatinių patikrų istorija. Todėl padarysiu viską, kad tai įrodyčiau.
Per šiuos mėnesius su komanda atlikome milžinišką darbą, kad išsiaiškintume, kaip draudžiama medžiaga galėjo patekti į mano kūną. Per šį kelią atsirado daug „įdomių“ dalykų ir apie viską būtinai papasakosiu, kai visa medžiaga bus perduota GLORY ir prasidės mano bylos nagrinėjimas. Viską atskleisiu viešai. Ši kova man jau kainavo labai daug: išnaudojau visas santaupas – tai buvo pinigai, skirti naujiems šeimos namams ir ateičiai; šimtai valandų dokumentų ruošimo, tyrimai, teisininkai, mėnesiai įtampos, spaudimo ir neapibrėžtumo. Dabar, mūsų komandos vertinimu, esame nuėję apie du trečdalius kelio.
Liko paskutinė atkarpa, bet ji gali būti ypač brangi:
• tarptautinės laboratorijos,
• nepriklausomi ekspertai, mokslininkai,
• teisinė gynyba,
• galutinė dokumentacija ir vertimai.
Ir čia prašau jūsų: jei džiūgavote, kai po mano pergalių kilo Lietuvos vėliava, jei tikite manimi ir tikite mano nekaltumu, nelikite nuošalyje, o prisijunkite prie mano „KuvaldaTeam“, prisidėkite finansiškai ir užbaikime šį sunkų kelią kartu. Tai istorija ne tik apie mane ir mano vardą – tai istorija apie Lietuvos sporto garbę.
Aš nesu žmogus, kuris maldauja. Aš esu karys, kuris kovoja, ir šiandien kviečiu kovoti kartu.
Prisidėti galite:Gavėjas: VšĮ Kovos menų fondas
Sąskaita: LT957300010175977104
Mes stovėsime. Mes neatsitrauksime. Ir mes laimėsime ir grįšime į ringą“, – rašė kovotojas.
Įvairios reakcijos
Kovotojo pareiškimas sulaukė labai skirtingų internautų atsakymų: kai kurie abejojo, kiti tvirtai stojo už jį. Be to, žinomi asmenys taip pat siunčia S. Maslobojevui palaikymo žodžius.
„Draugai tam ir yra, kad padėtų ir palaikytų tave, kada tau pagalbos tikrai reikia. Manau, kad lygiai tas pats yra ir su gerbėjais. Tad kviečiu visus, kurie džiaugėsi Sergej Maslobojev sportiniais pasiekimais, kurie garsino Lietuvą visame pasaulyje, bent jau simboliškai prisidėti prie šios jo kovos“, – Facebook tinkle rašė Aurimas Mockus.
„Nenusisukime“, – trumpai paragino Stanislavas Stavickis-Stano.
Instagrame vieša žinute pasidalijo ir kovotojas Dominykas Dirkstys. Vaikinas rašė: „Jei planavot man ką nors dovanot – geriau įmeskit Maslobojevui į sąskaitą. Gal už tai atblokuos mano IG, yra tema. Ačiū, iki“.
Primename, kad šiuo metu S. Maslobojevas aktyviai bando įrodyti savo tiesą ir aiškinasi, kokiu būdu jo organizme atsirado draudžiamos medžiagos. Visas šis procesas kainuoja daug laiko ir pinigų, o apie tai lietuvis plačiau papasakojo „MMA Respect“ kanalui.
„Turėjau didelį skandalą, dėl kurio vis dar tęsiasi tyrimas. Dabar tikriname visus papildus. Aiškinamės, ar jie galėjo būti užteršti. Pirmas dvi stadijas jau baigėme. Proteinas, testosterono skatintojai, prieštreniruotiniai papildai – švarūs. Dabar liko tokie dalykai kaip ašvaganda, kreatinas – švariausi dalykai. Jie irgi bus patikrinti.
Visa tai kainuoja labai brangiai. Kaip minėjau, norėjau pasistatyti namą, bet dabar to nebegaliu padaryti.
Skridau į Londoną, kur patikrino mano nagus. Ten draudžiamų medžiagų pėdsakų nerado. Dabar jie paėmė mano plaukų mėginius ir galės nustatyti, kokias medžiagas vartojau 3-4 mėnesių laikotarpiu kiekvieną savaitę. Jei ir tas tyrimas parodys, kad jokių draudžiamų medžiagų nebuvo, tada turėsime labai rimtų klausimų „Glory“ organizacijai apie tai, kaip jie gavo tokius mėginio rezultatus.
Pats gerai žinau, kad 20 metų buvau tikrinamas dėl dopingo vartojimo ir nė karto neturėjau jokių problemų, nebuvo net jokių įtarimų. O dabar – teigiamas mėginys prieš titulinę kovą? Kai aš 1000 proc. žinojau, kad būsiu tikrinamas? O jie rado didelį draudžiamos medžiagos kiekį mano organizme. Ta medžiaga organizme išsilaiko pusantro mėnesio. Jei man būtų 18-a metų, gal tada kvailai pagalvočiau, jog galiu „apeiti“ testą ar kažką. Supraskite – aš šitame sporte 20 metų ir žinau, kaip čia viskas vyksta.
Visada pasisakiau už švarų sportą, todėl dabar darau viską, kad įrodyčiau, jog esu nekaltas ir kad to testo rezultatai – klaidingi. Dėl to net atsisakiau svajonės pasistatyti namą“, – sakė S. Maslobojevas.
Lietuvis pabrėžė, kad jam skirtos sankcijos galioja ne visose organizacijose. S. Maslobojevas turi galimybę dalyvauti UTMA turnyruose ir sulaukė kvietimo žengti į ringą lapkritį. Tiesa, lietuvis viliasi, kad dar iki tol spės įrodyti savo nekaltumą „Glory“ organizacijai.
„Jei iki lapkričio įrodysiu „Glory“, kad esu nekaltas, tada galbūt šių metų pabaigoje arba kitąmet grįšiu į „Glory“ ringą. Aš jiems aiškiai pasakiau, kad jei būsiu išteisintas, tai norėsiu iš karto gauti titulinę kovą“, – rugpjūtį kalbėjo S. Maslobojevas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!