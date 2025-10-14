Rajabzadeho agento perspėjimas: „Bahramo aplinkoje atsirado žmonių, kurie tik ir sako tai, ką jis nori girdėti“

B. Rajabzadehas į pralaimėjimą reagavo labai emocingai ir užsiminė, kad tai veikiausiai buvo paskutinė jo karjeros kova.
Dabar, kiek atslūgus emocijoms, azerbaidžaniečio agentas Andrejus Busyginas pareiškė nemanantis, kad jo klientas baigs karjerą. Apie tai A. Busyginas papasakojo „Vechtsportinfo“ portalui.
„Bahramas ringe pasidavė emocijoms. Jis nežinojo, kad pralaimi tą kovą, niekas iš trenerių jam to nepasakė, todėl jis buvo priblokštas, kai išgirdo kovos rezultatą. Bahramui tai buvo pirma titulinė kova. Jam reikia padaryti išvadas po pralaimėjimo ir grįžti sustiprėjus. Kokia prasmė dabar baigti karjerą?
Bahramas ringe buvo ne toks, kokį matėme 2023 m., kai jis nokautavo Tavaresą. Tąkart jis buvo išalkęs pergalių ir kovėsi labai tiksliai. Po tos kovos atėjo šlovė, o Bahramo aplinkoje atsirado žmonių, kurie tik ir sako tai, ką jis nori girdėti. Tik aš galiu Bahramui pasakyti tai, ką jam iš tiesų reikia žinoti. Tu negali vienu metu būti ir kovotojas, ir „influenceris“. Jei visas jėgas atiduosi kovoms, tai šlovė ir pinigai anksčiau ar vėliau ateis.
Bahramui ką tik gimė dukrelė, jis buvo labai laimingas, puikiai dirbo treniruotėse, tačiau ringe viskas pasikeitė. Manau, kad kai kurie jo aplinkos žmonės jam pakenkė, tačiau aš tikiu, kad jis dar gali atsitiesti ir sugrįžti“, – sakė A. Busyginas.
