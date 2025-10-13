Lietuvos jaunių merginų fechtavimo komandai – bronza Vokietijoje

Pogrupių etape P. Vitonė iškovojo penkias pergales iš šešių, N. Maziliauskaitė – keturias iš šešių, G. Stoškutė – tris iš šešių. P. Vitonė pirmojo rato kovoje 15:3 nugalėjo vokietę T. Nickel, vėliau 15:10 įveikė E. Krahmer, tačiau kovoje dėl patekimo tarp 16 geriausiųjų 8:15 nusileido A. Biessner ir galutinėje įskaitoje užėmė 31-ąją vietą tarp 130 dalyvių. N. Maziliauskaitė, praleidusi pirmąjį ratą, 6:15 pralaimėjo vokietei M. Burkert ir užėmė 43-ąją vietą. G. Stoškutė laimėjo pirmojo rato kovą 15:12, tačiau 8:15 nusileido R. Bensberg kovoje dėl patekimo tarp 64 geriausiųjų ir galutinėje įskaitoje užėmė 60-ąją vietą.
Vaikinų grupėje startavęs Algirdas Palčinskaspogrupių etape laimėjo tris pergales, tačiau patyręs traumą varžybų nebetęsė.
Didžiausią sėkmę lietuvės pasiekė komandinėse varžybose. Jaunių merginų komanda – Neida Maziliauskaitė, Patricija Vitonė, Grytė Stoškutė ir Juliana Ewert (Vokietija) – sužibėjo iškovodamos bronzą.
Komanda 45:25 įveikė Leipcigo rinktinę, 45:30 nugalėjo Heidenheim-2 komandą ir tik vienu tašku – 44:45 – pralaimėjo Berlyno komandai, į atkrintamąsias patekdamos ketvirtuoju reitingo numeriu.
Ketvirtfinalyje lietuvės 45:40 palaužė Leipcigo komandą ir pateko į pusfinalį, kuriame 41:45 nusileido Frankfurto rinktinei.
Mažajame finale Lietuvos merginos 45:42 nugalėjo Berlyno komandą ir pasipuošė bronzos medaliais.
Tuo pat metu Splite (Kroatija) vykusiame FIE satelito suaugusiųjų varžybose dalyvavo keturi Lietuvos atletai. Moterų grupėje Kamila Jonynaitė ir Olivija Mašalo sėkmingai įveikė atkrintamųjų barjerą – laimėjo kovas dėl patekimo tarp 64 geriausiųjų, tačiau abi vos vienu dūriu (14:15) pralaimėjo kovas dėl vietos tarp 32 stipriausiųjų. Galutinėje įskaitoje Kamila Jonynaitė užėmė 50-ąją, o Olivija Mašalo – 64-ąją vietą tarp 115 dalyvių.
Vyrų grupėje Mindaugui Tamošiūnui pavyko patekti į atkrintamąsias, tačiau pirmoji kova buvo nesėkminga – rezultatu 10:15 jis pralaimėjo ukrainiečiui O. Makhoninui ir galutinėje įskaitoje užėmė 75-ąją vietą tarp 115 dalyvių. Makarui Lozenkui varžybos nesusiklostė – nepavyko įveikti pogrupių etapo, todėl jam atiteko 106-oji vieta.
Rapyra kovojantis lietuvis Šamorine (Slovakija) vykusiame kadetų etape „Coupe de Samaria“ Dominikas Juras tarp 225 dalyvių užėmė aukštą – 17-ąją vietą. Pogrupių etape jis laimėjo visas kovas ir trečiuoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias. Praleidęs pirmąjį ratą, sportininkas 15:9 nugalėjo ukrainietį O. Momotą, 15:14 palaužė švedą A. Ahrlingą, tačiau kovoje dėl patekimo tarp 16 geriausiųjų 12:15 nusileido italui E. D’Avanzo.
