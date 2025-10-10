Stanislavas Volotkevičius – pasaulio imtynių veteranų čempionas

Graikų-romėnų imtynių turnyro finale vilnietis rezultatu 3:1 įveikė praeitų metų pasaulio imtynių veteranų prizininką Davitą Tkešelašvilį iš Gruzijos.
Antrame lemiamos dvikovos kėlinuke Stanislavas atliko dviejų taškų vertės ridenimą, kuris ir tapo auksiniu.
Kelias link aukščiausios nugalėtojų pakylos prasidėjo kvalifikacijoje, kurioje S. Volotkevičius rezultatu 9:3 nepaliko jokių vilčių Didžiosios Britanijos atletui Amirui Lakui.
Ketvirtfinalyje klasikas iš Lietuvos eliminavo turką Huseyną Aydoganą. Mūšis dėl patekimo į pusfinalį tetruko kiek daugiau nei pusę minutės. Po galingų vilniečio atakų pirmosiomis sekundėmis pasaulio imtynių veteranų vicečempionas iš Turkijos kluptelėjo, susiėmė už alkūnės ir atsisakė tęsti kovą.
Pusfinalyje vilnietis įspūdinga veiksmų kaskada parteryje per nepilną minutę rezultatu 9:0 privertė pasiduoti Turkijos atletą Sinaną Seną.
GR – 130 kg Finalas Davit TKESHELASHVILI (GEO) – Stanislav VOLOTKEVIČ 1:3
GR – 130 kg 1/2 Finalo Sinan SEN (TUR) – Stanislav VOLOTKEVIČ 0:9
GR – 130 kg 1/4 Finalo Stanislav VOLOTKEVIČ – Huseyin AYDOGAN (TUR) 0:0 pergalė dėl varžovo traumos
GR – 130 kg Kval. Stanislav VOLOTKEVIČ – Amir LAK 9:3 (GBR)
