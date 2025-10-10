Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC svėrimų skandalas: Saimonas Oliveira gavo rekordinę baudą, Valteris Walkeris iškeikė sunegalavusį varžovą

2025-10-10 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 21:09

Prieš Rio de Žaneire (Brazilija) vyksiantį UFC turnyrą buvo surengta kovotojų svėrimo procedūra.

Saimonas Oliveira | „Stop“ kadras

Prieš Rio de Žaneire (Brazilija) vyksiantį UFC turnyrą buvo surengta kovotojų svėrimo procedūra.

0

Brazilas Saimonas Oliveira (18-6) nebuvo net arti tikslo – svėrė 65,32 kg ir 3,63 kg viršijo limitą. Jo varžovas tautietis Luanas Lacerda (12-3) savo užduotį įvykdė ir pasiekė 61,69 kg svorį. Kai kurie fanai pajuokavo, kad S. Oliveira sumaišė svorio kategorijas ir ruošėsi kautis puslengviame (66,2 kg limitas) svoryje.

Dažniausiai, kai sportininkai taip stipriai viršiją limitą, kovos būna atšaukiamos, tačiau šį kartą, anot „MMA Fighting“, pasielgta kitaip ir kova vis tiek įvyks. S. Oliveirai buvo skirta viena didžiausių baudų UFC istorijoje – net 50 proc. brazilo uždarbio atiteks L. Lacerdai. Taip pat sutarta, kad šeštadienį, atėjęs į areną, S. Oliveira negalės sverti daugiau nei 70,31 kg.

Į svėrimus, nepaisant atšauktos kovos, atėjo brazilas Valteris Walkeris (14-1). Jo varžovas – Kamaru Usmano brolis Mohammedas Usmanas (11-4) – dėl sveikatos problemų atsisakė dalyvauti turnyre. V. Walkerį tai labai įsiutino ir jis atėjo į svėrimus iš esmės tik tam, kad pasmerktų M. Usmaną.

„Aš ilgai treniravausi šiai kovai, o tas močkrušys nuo manęs pabėgo“, – nervinosi V. Walkeris.

Pagrindinėje vakaro kovoje Charlesas Oliveira susikaus su Mateuszu Gamrotu. Narve pasirodys ir kitas buvęs pasaulio čempionas Deivesonas Figueiredo, kovosiantis su Montelu Jacksonu.

Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. nakties tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

