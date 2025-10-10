UFC svėrimų skandalas: Saimonas Oliveira gavo rekordinę baudą, Valteris Walkeris iškeikė sunegalavusį varžovą

Brazilas Saimonas Oliveira (18-6) nebuvo net arti tikslo – svėrė 65,32 kg ir 3,63 kg viršijo limitą. Jo varžovas tautietis Luanas Lacerda (12-3) savo užduotį įvykdė ir pasiekė 61,69 kg svorį. Kai kurie fanai pajuokavo, kad S. Oliveira sumaišė svorio kategorijas ir ruošėsi kautis puslengviame (66,2 kg limitas) svoryje.
Saimon Oliveira weighed in at 144 pounds for his BANTAMWEIGHT fight at #UFCRIO pic.twitter.com/74GDIv9VLDREKLAMAREKLAMA— MMA Fighting (@MMAFighting) October 10, 2025
Dažniausiai, kai sportininkai taip stipriai viršiją limitą, kovos būna atšaukiamos, tačiau šį kartą, anot „MMA Fighting“, pasielgta kitaip ir kova vis tiek įvyks. S. Oliveirai buvo skirta viena didžiausių baudų UFC istorijoje – net 50 proc. brazilo uždarbio atiteks L. Lacerdai. Taip pat sutarta, kad šeštadienį, atėjęs į areną, S. Oliveira negalės sverti daugiau nei 70,31 kg.
UFC did not disclose the fine but I'm told Saimon Oliveira will be fined 50% for missing weight by 8 pounds this morning, and he can't be over 155 pounds when he gets to the arena Saturday to fight Luan Lacerda. https://t.co/Uqwgbw8pXU— Guilherme Cruz (@guicruzzz) October 10, 2025
Į svėrimus, nepaisant atšauktos kovos, atėjo brazilas Valteris Walkeris (14-1). Jo varžovas – Kamaru Usmano brolis Mohammedas Usmanas (11-4) – dėl sveikatos problemų atsisakė dalyvauti turnyre. V. Walkerį tai labai įsiutino ir jis atėjo į svėrimus iš esmės tik tam, kad pasmerktų M. Usmaną.
„Aš ilgai treniravausi šiai kovai, o tas močkrušys nuo manęs pabėgo“, – nervinosi V. Walkeris.
Valter Walker goes OFF on Mohammed Usman for pulling out of their fight at #UFCRIO:— MMA Fighting (@MMAFighting) October 10, 2025
"I trained a lot for this fight, and this motherf*cker ran." pic.twitter.com/SHzGZa8W3i
Pagrindinėje vakaro kovoje Charlesas Oliveira susikaus su Mateuszu Gamrotu. Narve pasirodys ir kitas buvęs pasaulio čempionas Deivesonas Figueiredo, kovosiantis su Montelu Jacksonu.
Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 2 val. nakties tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
