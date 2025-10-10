Ennisas debiutuoja naujoje svorio kategorijoje: „Nebegalėjau toliau mesti tiek daug svorio“

„Dabar jaučiuosi labai gerai. Jei būčiau turėjęs vėl mesti svorį iki 147 svarų, tai dabar čia prieš jus atviroje treniruotėje nestovėčiau. Svorio metimas mane alino. 147 svarus aš svėriau dar tada, kai man buvo 16-a metų. Dabar aš vyresnis ir svorio metimas mane išsunkdavo. Aš jau anksčiau galvojau apie perėjimą į 154 svarų kategoriją, bet negalėjau palikti pusvidutinio svorio kaip „popierinis čempionas“. Norėjau ir to „The Ring“ diržo, kuris įprasmino mano karjerą pusvidutiniame svoryje“, – sakė J. Ennisas.
Auklėtiniui pritarė ir jo tėvas Derekas „Bozy“ Ennisas: „Bootsas“ šitą svorio kategoriją išaugo prieš keletą metų, bet nuolat palaikydavo gerą fizinę formą ir sugebėdavo numesti svorį. Visgi, akivaizdu, kad pusvidutiniame svoryje jis užsibuvo per ilgai. 10 metų yra per daug. Jis taip nualindavo savo organizmą mesdamas svorį, kad vėliau ringe negalėdavo parodyti viso savo potencialo“.
J. Ennisas pabrėžė, kad apie U. Limą pirmą kartą išgirdo tada, kai jam buvo pranešta varžovo pavardė.
„Anksčiau jo nebuvau girdėjęs. Pasižiūrėjau keletą vaizdo įrašų ir pamačiau, kad jis eina į priekį ir atlieka daug smūgių. Tai iš esmės yra viskas“, – varžovą įvertino J. Ennisas.
Kalbama, kad jei J. Ennisas susitvarkys su U. Lima, tai kitas jo varžovas bus Vergilas Ortizas jaunesnysis.
