Nuostabus startas: Miunchene karaliavęs „Žalgiris“ – vienintelis nepralaimėjęs Eurolygoje

Mačo pradžioje Xavieras Rathanas-Mayesas buvo vienintelis „Bayern“ narys, rinkęs taškus – 7:3. Vis tik Maodo Lo, Sylvaino Francisco ir Deivido Sirvydžio tritaškiai rezultatą persvėrė – 12:11. Baudas sumetė Ąžuolas Tubelis (14:11), po to ir M.Lo, bet rezultatą švelnini Andreasas Obstas – 14:16. Vis tik „Žalgiris“ padėtį stabilizavo (21:14), o po pirmo ketvirčio pirmavo 26:20.
Laurynas Birutis išlaikė „Žalgirį“ priekyje, o Sylvainas Francisco skirtumą augino iki dviženklio – 32:22. Atotrūkis tik augo (37:24), kol „Bayern“ puolimas buvo krizėje. Leonas Kratzeris nutraukė taškų badą, tačiau tai gelbėjo menkai, tik A.Obsto ir J.Hollatzo taškai kiek pagerino šeimininkų padėtį – 33:45.
Tolimi metimai toliau buvo žalgiriečių ginklas (51:33), o Dustino Slevos šūvio atotrūkis artėjo prie triuškinamo – 59:40. M.Lo metimas taip pat buvo tikslus, bet tuo metu šeimininkai surengė atkarpą 10:0 ir gerokai tirpdė deficitą – 53:64. Keturias baudas susimetė „Žalgirio“ kapitonas, o po trečio ketvirčio kauniečiai liko priekyje – 68:55.
D.Sirvydis, M.Wrightas bei A.Butkevičius dėjo pagrindus „Žalgirio“ pergalei – 75:57. Minutės pertraukėlė nepadėjo „Bayern“, nes po jos skirtumas augo toliau (79:57), kol pasiekė rekordinę ribą – 85:61. Liko dar 4 minutės, bet jos buvo formalumas.
„Žalgiris“ smeigė 14 tritaškių iš 24 (58 proc.).
„Bayern“: Andreasas Obstas 15 (3/7 trit., 4 rez. perd.), Xavieras Rathanas-Mayesas 13, Nielsas Giffey‘us 9, Davidas McCormackas 8.
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 19 (7 rez. perd.), Dustinas Sleva 14 (3/5 trit., 7 atk. kam.), Laurynas Birutis (6 atk. kam.) ir Mosesas Wrightas – po 11, Maodo Lo 10, Edgaras Ulanovas, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis – po 7.
