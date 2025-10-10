NBA ikisezoninėse rungtynėse Makao po atkaklios kovos triumfavo „Suns“

Bruklino „Nets“ patyrė nesėkmę kontroliniame mače po pratęsimo127:132 (39:29, 32:30, 13:30, 37:32, 6:11) nusileisdami Fynikso „Suns“.
„Nets“ startavo gerokai sėkmingiau ir iškart atsiplėšė. Vis dėlto ši persvara laikėsi tik iki ilgosios pertraukos – trečiąjį kėlinį „Suns“ pradėjo spurtu 15:1 ir persvėrė rezultatą (74:72).
Vėliau aikštėje virė lygi kova, o likus žaisti 18 sekundžių Fynikso ekipa prisitraukė iki minimalaus deficito (119:120). Po apsikeitimo baudų metimais rezultatas tapo lygiu (121:121). Pergalingu galėjęs tapti metimas atiteko Danny Wolfui, bet izraelietis metė pro šalį.
Papildomoje atkarpoje vėl netrūko intrigos, o kertiniu tapo Jordano Goodwino tritaškis, įtvirtinęs „Suns“ pergalę.
Blankiai pasirodė su Eurolygos žvaigždės statusu į gimtinę grįžęs Nigelas Hayesas-Davisas – „Suns“ naujokas per 23 minutes pelnė 2 taškus (1/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą bei 3 kartus prasižengė.
Paskutiniu metimu rezultatyviausiu nugalėtojų gretose tapo J.Goodwinas, po 18 taškų pridėjo Devinas Bookeris ir Dillonas Brooksas. Bruklino klubui 22 taškus pelnė Camas Thomasas.
„Nets“ gretose ryškūs buvo Izraelio talentai – D.Wolfas ir Benas Sarafas pelnė atitinkamai 11 ir 9 taškus.
Bruklino ekipa pralaimėjo tritaškius mesdama 48 procentų tikslumu (14/29), o suklydo net 32 kartus.
Abu klubai lieka Makao, kur sekmadienį susigrums dar kartą.
„Suns“: Jordanas Goodwinas 19 (3/6 tritaškių, 7 atk. kam.), Dillonas Brooksas (2/10 tritaškių) ir Devinas Bookeris (5 rez. perd., 5 per. kam.) po 18, Oso Ighodaro 12 (5/7 dvitaškių), Graysonas Allenas (1/4 tritaškių) ir Collinas Gillespie (9 atk. kam.) po 11, Khamanas Maluachas 10 (5 atk. kam.).
„Nets“: Camas Thomasas 22 (6 rez. perd.), Noah Clowney (4 atk. kam., 3/3 tritaškių) ir Michaelas Porteris (4 atk. kam.) po 13, Nicas Claxtonas 12 (9 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), Danny Wolfas 11 (5 atk. kam.), Benas Sarafas 9.
