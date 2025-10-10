Khbabezas prieš kovą su Rajabzadehu pripažino pralaimėjimą Maslobojevui ir teigė jį nuvertinęs

Penktadienį kovotojai stojo ant svarstyklių ir dalyvavo oficialioje svėrimų procedūroje bei atsakinėjo į klausimus ir tarpusavyje kalbėjosi spaudos konferencijoje.
Kovotojai parodė vienas kitam pagarbą, B. Rajabzadehas pavadino savo varžovą „broliu“, o T. Khbabezas teigė, jog sunku stoti į kovą prieš žmogų, su kuriuo sieja gera draugystė.
„Taip, tai sunku, nes turime gerą ryšį. Bet šeštadienį stengsiuosi tai atidėti į šalį, negalvoti apie tai, o po kovos eisime valgyti kartu – jis man gamins vakarienę“, – juokavo T. Khbabezas.
Įprastai B. Rajabzadehas savo kovas pradeda itin agresyviai nuo pirmų minučių, tuo tarpu T. Khbabezas mėgsta skirti laiko žvalgybai. Visgi šį kartą T. Khbabezas teigė, kad bus kitoks.
„Paprastai esu kaip dyzelis, bet šį kartą bandysiu persijungti į benziną – šeštadienį viską sutvarkysiu“, – užtikrintai sakė T. Khbabezas.
T. Khbabezas anksčiau yra teigęs, kad nepaisant pralaimėjimo S. Maslobojevui, vis dar jaučiasi „Glory“ čempionu, tačiau dabar jo nuomonė pasikeitė.
„Ne, nesijaučiu čempionu. Pralaimėjau S. Maslobojevui. Šią kovą matau kaip naują pradžią – rytoj parvešiu diržą namo – ten, kur jam priklauso būti, – sakė T. Khbabezas. – Tiesiog toje kovoje viskas buvo ne taip – niekas nesiklijavo, viskas buvo blogai, todėl pralaimėjau pelnytai. Noriu kuo greičiau pamiršti tą kovą ir susikoncentruoti į dabartį.“
T. Khbabezas pripažino, kad praėjusioje kovoje dėl čempiono titulo nuvertino S. Maslobojevą.
„Šiek tiek nuvertinau S. Maslobojevą, nes treniravausi ne taip, kaip kovai su Donegi Abena. Šį kartą viskas kitaip – turėjau puikią treniruočių stovyklą Tailande ir ypatingą dėmesį skyriau kojoms. Šį kartą viskas bus kitaip“, – žadėjo T. Khbabezas.
Tuo tarpu B. Rajabzadeho planas itin paprastas – nokautuoti varžovą.
„Mano planas toks: jei nenokautuosiu jo pirmame raunde, padarysiu tai antrame, jei ne jame – trečiame, jei ne – ketvirtame, o jei ne – penktame“, – sakė B. Rajabzadehas.
Svėrimų metu B. Rajabzadehas svėrė 92,6 kg, tuo tarpu T. Khbabezas – 94,7 kg.
„Glory 104“ turnyrą šeštadienį nuo 21 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
