E.Mockevičius Urugvajuje buvo arti dvigubo dublio

Lietuvio atstovaujama Montevidėjaus „Aguada“ (1/0) ekipa Urugvajaus pirmenybėse startavo išvykos pergale prieš Montevidėjaus „Bigua“ (0/1) – 90:87 (17:23, 29:18, 22:25, 22:21).
Mačo pabaigoje netrūko intrigos – Jhery Matosas galėjo tritaškiu su sirena išplėšti pratęsimą, bet metė pro šalį.
Starto penkete pasirodęs E.Mockevičius per 19 minučių surinko 8 taškus (2/5 dvitaškių, 4/5 baudų metimų), 8 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 3 pražangas bei 13 naudingumo balų.
25 taškus „Aguada“ gretose surinko Earlas Clarkas (9 atk. kam., 10/24 metimų), 20 – Juanas Santiso (7 rez. perd., 4 klaidos), 11 – Santiago Vidalis (4 atk. kam., 3/4 tritaškių, 10 rez. perd.). Šeimininkams 21 tašką pelnė Deshonte Hicksas (4/6 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd.), 18 – Frankas Hassellas (13 atk. kam.), 16 – J.Matosas (7 atk. kam., 4 rez. perd., 5 klaidos, 3/8 tritaškių), 11 – Gonzalo Iglesias (1/8 tritaškių).
Urugvajaus pirmenybėse varžosi 12 komandų, „Aguada“ praėjusį sezoną nužygiavo iki finalo ir titulą iš rankų paleido tik septintosiose rungtynėse.
