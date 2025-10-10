Prieš rungtynes su Lenkija traumuotą Gertmoną keičia Bartkus

Lietuvos rinktinės vartus šiame susitikime gynė „Kauno Žalgirio“ vartininkas Tomas Švedkauskas, kadangi dar prieš šį susitikimą paaiškėjo, kad pagrindinis komandos vartų sargas Edvinas Gertmonas patyrė traumą.
Penktadienį Lietuvos futbolo federacija (LFF) paskelbė, kad E. Gertmoną prieš būsimą akistatą su Lenkija keičia Bahreine rungtyniaujantis Džiugas Bartkus, kuris jau grįžo į Lietuvą ir prisijungs prie komandos treniruočių Kaune.
Mače su Suomija geltona kortele buvo nubaustas Artūras Dolžnikovas, o susikaupus geltonoms kortelėms žaidėjas sekmadienio rungtynėse žaisti negalės. Trenerių sprendimu, į krašto puolėjo vietą naujas žaidėjas kviečiamas nebus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!