Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Prieš rungtynes su Lenkija traumuotą Gertmoną keičia Bartkus

2025-10-10 16:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 16:13

Ketvirtadienį Lietuvos rinktinė Pasaulio taurės atrankos rungtynėse pirmavo prieš Suomijos ekipą, tačiau neišlaikė persvaros ir turėjo pripažinti jų pranašumą 1:2.

Džiugas Bartkus | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį Lietuvos rinktinė Pasaulio taurės atrankos rungtynėse pirmavo prieš Suomijos ekipą, tačiau neišlaikė persvaros ir turėjo pripažinti jų pranašumą 1:2.

REKLAMA
0

Lietuvos rinktinės vartus šiame susitikime gynė „Kauno Žalgirio“ vartininkas Tomas Švedkauskas, kadangi dar prieš šį susitikimą paaiškėjo, kad pagrindinis komandos vartų sargas Edvinas Gertmonas patyrė traumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Lietuvos futbolo federacija (LFF) paskelbė, kad E. Gertmoną prieš būsimą akistatą su Lenkija keičia Bahreine rungtyniaujantis Džiugas Bartkus, kuris jau grįžo į Lietuvą ir prisijungs prie komandos treniruočių Kaune.

Mače su Suomija geltona kortele buvo nubaustas Artūras Dolžnikovas, o susikaupus geltonoms kortelėms žaidėjas sekmadienio rungtynėse žaisti negalės. Trenerių sprendimu, į krašto puolėjo vietą naujas žaidėjas kviečiamas nebus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų