Pijus Širvys: „Jau kelintas kartas, kai atrodo, jog esame taip arti, bet teigiamo rezultato vis nepavyksta pasiekti“

Priminsime, kad Pijaus Širvio tikslus smūgis pirmame kėlinyje buvo suteikęs svečiams persvarą, tačiau tada aikštės šeimininkai antro kėlinio pirmų dešimties minučių metu smogė du kartus, persvėrė rezultatą savo naudai ir išlaikė pranašumą iki susitikimo pabaigos.
Jau sekmadienį Edgaro Jankausko auklėtinių laukia dar viena kova, šįkart į Kauną atvyksta pajėgi Lenkijos rinktinė.
Lietuvos įvarčio autorius P. Širvys kalbėjo apie tai, kad rungtynės sukėlė pažįstamą jausmą, o prabilęs apie savo tikslų smūgį susigraudino.
„Sunkios rungtynės, bet tokių ir tikėjomės. Pirmas kėlinys buvo labai geras, įmušėme įvartį, bet tada per dešimt minučių jie labai greitai įmušė dukart, o mes atsako taip ir neradome. Jau kelintas kartas, kai atrodo, jog esame taip arti, bet teigiamo rezultato vis nepavyksta pasiekti.
Kalbant bendrai, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad įvartį skiriu savo uošviui, kuris, žinau, tikrai stebėjo šias rungtynes“, – jautriai kalbėjo gynėjas.
Jam antrino ir Vilius Armalas.
„Po tokio pralaimėjimo apmaudu, bet labiausiai gaila dėl to, jog pirmasis kėlinys buvo labai geras, įdėta daug darbo, bet tada per 7-10 minučių viskas sugriuvo.
O buvo viskas akivaizdu, galėjome numatyti, kad atsilikdami jie į antrą kėlinį žengs visai kitaip nusiteikę. Deja, tam nebuvome pasiruošę“, – akcentavo antras rungtynes paeiliui rinktinės startinėje sudėtyje pradėjęs futbolininkas.
Sunkiai žodžius rinko ir vartus šiame susitikime gynęs Tomas Švedkauskas.
„Po tokių rungtynių net sunku kažką pasakyti, pralaimėjome jas per dešimt minučių. Pirmas kėlinys buvo neblogas, turėjome rezultatą, atrodo, kad viskas ėjosi pagal planą, bet po pertraukos buvome kur kas lėtesni.
Varžovai mus kiek paspaudė ir tais keliais momentais pasinaudojo. Po to, kad ir turėjome iniciatyvą, teigiamo rezultato nepasiekėme. Apmaudu“, – kalbėjo marijampolietis.
Jam į vartus stoti teko po to, kai paaiškėjo, kad dėl traumos žaisti negalės pagrindinis rinktinės vartų sargas Edvinas Gertmonas.
„Gaila tikrai dėl Edvino, nes visi žinome, kad tai yra jo rinktinė, jo laikas. Bet aš esu pasiruošęs, reguliariai žaidžiu klube, dabar žaidžiau ir rinktinėje. Smagu sugrįžti, vėl girdėti himną būnant aikštėje, tai yra ypatingas jausmas. Kiek reikės, tiek komandai padėsiu“, – dėstė žaidėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!