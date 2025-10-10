Istorinis pusbrolių žygis tęsiasi: Rinderknechas sensacingai pateko į ATP 1000 turnyro pusfinalį

Sensacingą žygį pratęsė prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54). Jis 6:3, 6:4 pranoko kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-13) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro pusfinalį. Tuo tarpu F. Auger-Aliassime stipriai susikomplikavo galimybes patekti į „ATP Finals“ turnyrą.
Pirmajame sete vienintelį „break pointą“ susikūrė A. Rinderknechas, kuris šeštajame geime realizavo savo progą ir susikrovė pergalingą pranašumą. Antrajame sete prancūzas nuo kanadiečio atitrūko labai anksti (2:0) ir persvaros vėliau neišbarstė, nors ketvirtajame geime suteikė varžovui 3 „break pointus“, kai savo padavimų metu atsiliko 0:40.
A. Rinderknechas tribūnose palaikė jo pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pastarasis irgi išgyvena geriausią karjeros savaitę ir pusfinalyje mes iššūkį pačiam Novakui Djokovičiui (ATP-5).
„Kartais galima laimėti žaidžiant negražiai, o šiandien, manau, parodžiau visai patrauklų akiai žaidimą (šypsosi – aut. past.). Žaidimo sąlygos šiandien buvo labai geros, ložėje sėdėjo mano šeimos nariai. Džiaugiuosi, kad pasekiau Valentino pėdomis ir prisijungiau prie pusfinalyje“, – sakė A. Rinderknechas.
Pusfinalyje prancūzas žais su Daniilu Medvedevu, kuris 6:4, 6:4 užbaigė australo Alexo de Minauro (ATP-7) žygį.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją:
Spalio 11 d.
11.30 val. (pusfinaliai)
Spalio 12 d.
11.30 val. (finalas)
