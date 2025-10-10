Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Istorinis pusbrolių žygis tęsiasi: Rinderknechas sensacingai pateko į ATP 1000 turnyro pusfinalį

2025-10-10 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 16:09

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyras.

Arthuras Rinderknechas | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

0

Sensacingą žygį pratęsė prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54). Jis 6:3, 6:4 pranoko kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-13) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro pusfinalį. Tuo tarpu F. Auger-Aliassime stipriai susikomplikavo galimybes patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

Pirmajame sete vienintelį „break pointą“ susikūrė A. Rinderknechas, kuris šeštajame geime realizavo savo progą ir susikrovė pergalingą pranašumą. Antrajame sete prancūzas nuo kanadiečio atitrūko labai anksti (2:0) ir persvaros vėliau neišbarstė, nors ketvirtajame geime suteikė varžovui 3 „break pointus“, kai savo padavimų metu atsiliko 0:40.

A. Rinderknechas tribūnose palaikė jo pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pastarasis irgi išgyvena geriausią karjeros savaitę ir pusfinalyje mes iššūkį pačiam Novakui Djokovičiui (ATP-5).

„Kartais galima laimėti žaidžiant negražiai, o šiandien, manau, parodžiau visai patrauklų akiai žaidimą (šypsosi – aut. past.). Žaidimo sąlygos šiandien buvo labai geros, ložėje sėdėjo mano šeimos nariai. Džiaugiuosi, kad pasekiau Valentino pėdomis ir prisijungiau prie pusfinalyje“, – sakė A. Rinderknechas.

Pusfinalyje prancūzas žais su Daniilu Medvedevu, kuris 6:4, 6:4 užbaigė australo Alexo de Minauro (ATP-7) žygį.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją:

Spalio 11 d.

11.30 val. (pusfinaliai)

Spalio 12 d.

11.30 val. (finalas)

Valentinas Vacherot ir Arthuras Rinderknechas | Instagram.com nuotr
Pusbrolių sėkmė ATP 1000 teniso turnyre Šanchajuje – kartu užfiksavo istorinį pasiekimą
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
Dar vieną fiasko patyręs Zverevas: „Nieko naujo, visi šie metai man – siaubingi“ (5)

