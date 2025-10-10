Albertas Ramosas Valensijoje užbaigė įspūdingą tenisininko karjerą

Veteranas jau anksčiau buvo paskelbęs, kad po šio sezono baigs karjerą, o turnyras Valensijoje jam buvo paskutinis. A. Ramosas šiame turnyre nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame ketvirtadienį 4:6, 5:7 nusileido britui Janui Choinskiui (ATP-158). Simboliška tai, kad paskutinis turnyras A. Ramosui buvo geriausias šiame sezone, nes anksčiau šiemet jis nė karto nebuvo pasiekęs ketvirtfinalio.
Former top 20 Albert Ramos retires from tennis. https://t.co/9nsFVkZI7s— José Morgado (@josemorgado) October 9, 2025
Rugsėjo pradžioje Sevilijoje (Ispanija) A. Ramosas viename iš paskutinių karjeros turnyrų sutiko lietuvį Vilių Gaubą. Tąkart mūsiškis 3 valandų maratone išplėšė pergalę – 7:5, 4:6, 7:5. A. Ramosas 3 kartus buvo sutikęs Ričardą Berankį ir pasiekė 2 pergales prieš lietuvį.
A. Ramosas dar 2006 m. buvo 9-oji pasaulio jaunių raketė bei pasiekė Vimbldono jaunių dvejetų ketvirtfinalį. Ispanas 2017 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 17-os vietos, o gruntas, ant kurio bus žaidžiama ir Sevilijoje, jam visada buvo pati parankiausia danga. Ispanas 12 kartų žaidė ATP „World Tour“ vienetų turnyrų finaluose, iš kurių 11 sykių – ant grunto. 2016 m. svarbiausiame grunto turnyre „Roland Garros“ A. Ramosas netgi pasiekė ketvirtfinalį.
Ispanas iš viso yra laimėjęs 4 ATP 250 vienetų turnyrus, iš kurių paskutinį – 2022 m. Pastaraisiais metais, suprastėjus reitingui, A. Ramosas grįžo į žemesnio lygio turnyrus ir pernai iškovojo ATP „Challenger“ turnyro Italijoje trofėjų.
Per karjerą A. Ramosas spėjo nugalėti nemažai ryškiausių teniso žvaigždžių – Rogerį Federerį, Andy Murray‘ų, Lleytoną Hewittą, Mariną Čiličių, Fernando Verdasco, Davidą Ferrerą, Gaelį Monfilsą, Casperą Ruudą, Grigorą Dimitrovą, Milošą Raoničių, Dominicą Thiemą, Kei Nishikori ir kitus. Teniso kortuose ispanas iš viso uždirbo daugiau nei 11,138 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!