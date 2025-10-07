Vilius Gaubas Valensijoje nusileido Ivanui Gachovui

V. Gaubas pačioje mačo pradžioje turėjo du „break pointus“, bet jų nerealizavo. Vėliau lietuvis du kartus prastai sužaidė savo padavimų metu ir paleido I. Gachovą į priekį.
Antrajame sete jau I. Gachovas švaistė „break pointus“, nerealizuodamas savo šansų ketvirtajame ir aštuntajame geimuose. Spaudimą atlaikęs V. Gaubas „break pointus“ ėmė kurtis devintajame geime ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją (5:4). Vėliau lietuvis sėkmingai žaidė savo padavimų metu ir užbaigė setą.
V. Gaubui lemiamas setas prasidėjo puikiai – lietuvis iš karto „sausai“ laimėjo neutralaus atleto padavimų seriją. Deja, iš karto po to sekė itin prasta V. Gaubo atkarpa. Lietuvis pralaimėjo dvi iš eilės savo padavimų serijas, o varžovas spurtavo net 4:0 (1:4). Per likusią mačo dalį V. Gaubas intrigos neatkūrė.
V. Gaubas po pirmųjų savo padavimų laimėjo 61 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – net 79 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
I. Gachovas 2023 m. ATP vienetų reitinge buvo pakilęs iki 142-os vietos. Neutralus atletas per karjerą yra laimėjęs 18 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ir 2 – ATP „Challenger“ turuose. Didžioji dalis I. Gachovo titulų iškovota žaidžiant ant grunto. Ši danga naudojama ir Valensijoje.
Šiemet I. Gachovas iškovojo 2 ITF vienetų titulus. ATP „Challenger“ ture neutralus atletas šiemet 2 kartus pasiekė pusfinalį.
Pagal pirminį variantą V. Gaubo varžovu turėjo tapti čekas Vitas Kopriva (ATP-93), bet tada iš dalyvių sąrašo išsibraukė du skirstyti žaidėjai. Tai leido V. Gaubui patekti tarp skirstytų žaidėjų ir iš karto susitikti su kitu skirstytu tenisininku jis nebegalėjo.
V. Gaubui už žaidimą turnyre atiteko 1890 eurų.
Lietuvis virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę – 130-ą – vietą. Reitingas oficialiai atsinaujins tik kitą pirmadienį, kai baigsis ATP 1000 turnyras Šanchajuje (Kinija).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Valensijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
