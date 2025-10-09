Tenisininkams dopingo ir korupcijos tyrimuose bus suteikiam finansinė ir psichologinė pagalba

Bandomoji programa įsigalioja iš karto ir bus peržiūrėta kitais metais.
Sportininkai galės gauti iki 5 tūkst. JAV dolerių kompensaciją už Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) akredituotos laboratorijos paslaugas, siekiant ištirti vaistą ar maisto papildą dėl galimos užterštos sudėties. Tokią pačią sumą bus galima skirti ir pagalbai identifikuojant galimus užterštos mėsos šaltinius, kurie yra viena dažniausių dopingo testo pažeidimų priežasčių sporte.
Nepriklausoma organizacija „Sport Resolutions“, nagrinėjanti dopingo bylas tenise, nuo šiol teisinę pagalbą teiks ne tik sportininkams, kuriems oficialiai pareikšti kaltinimai, bet ir tiems, kurie ką tik sulaukė teigiamo testo dėl draudžiamos medžiagos.
Tuo metu organizacija „Sporting Chance“, padedanti sportininkams spręsti psichologinius sunkumus, suteiks iki šešių nemokamų psichologinės pagalbos sesijų tiems, kuriems atliekamas tyrimas dėl galimų antidopingo ar antikorupcinių pažeidimų.
„Suprantame, kad šis procesas gali būti ne tik finansiškai, bet ir emociškai sunkus, – sakė ITIA generalinė direktorė Karen Moorhouse. – Joks žaidėjas vaikystėje nepaima į rankas raketės dėl kitų motyvų, nei noro žaisti tenisą. Žmonės į tokias situacijas patenka dėl įvairių priežasčių, todėl, kad ir kaip viskas pasibaigtų, jie taip pat nusipelno turėti, su kuo pasikalbėti.“
ITIA pastaruoju metu dalyvavo dviejuose itin garsiuose dopingo tyrimuose, kuriuose figūravo kelių „Didžiojo kirčio“ titulų laimėtojai ir buvusios pirmosios pasaulio raketės – Jannikas Sinneris ir Iga Swiatek.
J. Sinneris po susitarimo su WADA sutiko su trijų mėnesių diskvalifikacija, pasibaigusia šių metų balandį, kai agentūra apskundė ITIA sprendimą jį išteisinti. Tyrimas nustatė, kad sportininko organizme aptikta anabolinio steroido medžiaga pateko atsitiktinai, dėl užteršto papildų vartojimo.
I. Swiatek buvo paskirta vieno mėnesio diskvalifikacija, dalį kurios ji atliko praėjusio tarpsezonio metu. Tenisininkė paaiškino, kad teigiamas testas atsirado dėl užteršto nereceptinio vaisto.
Kai kurie žaidėjai, tarp jų 24 „Didžiojo kirčio“ titulų savininkas Novakas Djokovičius, kritikavo šių bylų nagrinėjimą, teigdami, kad procesas buvo palankesnis garsiems teniso vardams.
