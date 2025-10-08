Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pusbrolių sėkmė ATP 1000 teniso turnyre Šanchajuje – kartu užfiksavo istorinį pasiekimą

2025-10-08 15:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 15:27

Šanchajuje (Kinija) trečiadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Valentinas Vacherot ir Arthuras Rinderknechas | Instagram.com nuotr

Šanchajuje (Kinija) trečiadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) aštuntfinalyje 6:3, 7:6 (7:5) įveikė čeką Jirį Lehečką (ATP-19). Įdomu tai, kad kiek anksčiau į ketvirtfinalį pateko ir prancūzo pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Anksčiau nė vienam iš pusbrolių nebuvo pavykę pasiekti tokio tolimo etapo ATP 1000 turnyre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes einame vakarieniauti kone kasdien. Vakar padėjau jam apšilti prieš mačą. Jis pergalę pasiekė, todėl negalėjau nuo jo atsilikti (šypsosi – aut. past.). Jis mano pusbrolis, mes nuo vaiksytės kartu leisdavome atostogas. Tai neįtikėtina istorija. Didžiuojuosi juo ir esu labai laimingas. Tikiu, kad tokių savaičių mūsų karjerose dar bus ne viena.

REKLAMA

Valentinui pasisekė, kad jį treniruoja jo brolis, kuris man irgi yra pusbrolis. Jis negaili savo laiko Valentinui, spaudžia jį kasdien, skatina tobulėti. Smagu, kad darbas pradeda duoti vaisių. Abu su Valentinu to nusipelnėme“, – sakė A. Rinderknechas.

Australas Alexas de Minauras (ATP-7) 7:5, 6:2 pranoko portugalą Nuno Borgesą (ATP-51). Australas tapo 3-iu tenisininku po Carloso Alcarazo ir Tayloro Fritzo, kuris šiemet laimėjo bent 50 ATP turo vienetų mačų. A. de Minauras šią ribą sezone pasiekė pirmą kartą karjeroje.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų