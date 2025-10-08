Pusbrolių sėkmė ATP 1000 teniso turnyre Šanchajuje – kartu užfiksavo istorinį pasiekimą

Prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) aštuntfinalyje 6:3, 7:6 (7:5) įveikė čeką Jirį Lehečką (ATP-19). Įdomu tai, kad kiek anksčiau į ketvirtfinalį pateko ir prancūzo pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Anksčiau nė vienam iš pusbrolių nebuvo pavykę pasiekti tokio tolimo etapo ATP 1000 turnyre.
Breaking new ground 💪
Arthur Rinderknech is through to his first Masters 1000 Quarter-Final after beating Jiri Lehecka 6-3 7-6 🤝#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/f41zTaeOdNREKLAMAREKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2025
„Mes einame vakarieniauti kone kasdien. Vakar padėjau jam apšilti prieš mačą. Jis pergalę pasiekė, todėl negalėjau nuo jo atsilikti (šypsosi – aut. past.). Jis mano pusbrolis, mes nuo vaiksytės kartu leisdavome atostogas. Tai neįtikėtina istorija. Didžiuojuosi juo ir esu labai laimingas. Tikiu, kad tokių savaičių mūsų karjerose dar bus ne viena.
Valentinui pasisekė, kad jį treniruoja jo brolis, kuris man irgi yra pusbrolis. Jis negaili savo laiko Valentinui, spaudžia jį kasdien, skatina tobulėti. Smagu, kad darbas pradeda duoti vaisių. Abu su Valentinu to nusipelnėme“, – sakė A. Rinderknechas.
Family Ties 🪢
Cousins Rinderknech and Vacherot are both through to the #RolexShanghaiMasters quarter-finals! pic.twitter.com/XFeH97MOEQREKLAMAREKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2025
Australas Alexas de Minauras (ATP-7) 7:5, 6:2 pranoko portugalą Nuno Borgesą (ATP-51). Australas tapo 3-iu tenisininku po Carloso Alcarazo ir Tayloro Fritzo, kuris šiemet laimėjo bent 50 ATP turo vienetų mačų. A. de Minauras šią ribą sezone pasiekė pirmą kartą karjeroje.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!