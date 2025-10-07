Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Rune įspūdingai pelnė tašką po 235 km/val. greičiu atlikto varžovo padavimo ir žengė į ketvirtfinalį

2025-10-07 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 16:44

Šanchajuje (Kinija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyras.

Mačo akimirkos | „Stop“ kadras

Šanchajuje (Kinija) antradienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyras.

0

Danas Holgeris Rune (ATP-11) aštuntfinalyje per pustrečios valandos 6:4, 6:7 (7:9), 6:3 palaužė prancūzo Giovanni Mpetshi Perricardo (ATP-37) pasipriešinimą.

Danas antrojo seto pratęsime neutralizavo net 4 „set pointus“. Visgi, 5-u bandymu G. Mpetshi Perricardas sugebėjo laimėti setą ir pratęsė mačą. H. Rune trečiajame sete iš karto atitrūko nuo varžovo (3:0), o prancūzas daugiau „break pointų“ susikurti nepajėgė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Mpetshi Perrichardas, kaip įprasta, galingai padavinėjo kamuoliuką, bet H. Rune pademonstravo, kad gali priimti net ir tokius stiprius padavimus. Viename iš epizodų prancūzas kamuoliuką padavė 235 km/val. greičiu, o H. Rune tą padavimą priėmė fantastiškai ir vienu smūgiu laimėjo tašką.

Belgas Zizou Bergsas (ATP-44) 2 valandų 48 minučių trileryje 3:6, 7:5, 7:6 (10:8) įveikė kanadietį Gabrielį Diallo (ATP-35). Pratęsime belgas neutralizavo du „match pointus“ (7:8, 8:9) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro ketvirtfinalį. Taip pat jau aišku, kad 26-erių Z. Bergsas ATP reitinge pirmą sykį pakils į 40-uką.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

