Rune įspūdingai pelnė tašką po 235 km/val. greičiu atlikto varžovo padavimo ir žengė į ketvirtfinalį

Danas Holgeris Rune (ATP-11) aštuntfinalyje per pustrečios valandos 6:4, 6:7 (7:9), 6:3 palaužė prancūzo Giovanni Mpetshi Perricardo (ATP-37) pasipriešinimą.
Danas antrojo seto pratęsime neutralizavo net 4 „set pointus“. Visgi, 5-u bandymu G. Mpetshi Perricardas sugebėjo laimėti setą ir pratęsė mačą. H. Rune trečiajame sete iš karto atitrūko nuo varžovo (3:0), o prancūzas daugiau „break pointų“ susikurti nepajėgė.
G. Mpetshi Perrichardas, kaip įprasta, galingai padavinėjo kamuoliuką, bet H. Rune pademonstravo, kad gali priimti net ir tokius stiprius padavimus. Viename iš epizodų prancūzas kamuoliuką padavė 235 km/val. greičiu, o H. Rune tą padavimą priėmė fantastiškai ir vienu smūgiu laimėjo tašką.
235kmh serve from Mpetshi Perricard.— José Morgado (@josemorgado) October 7, 2025
Holger Rune hits a return winner. pic.twitter.com/nLFvjmjGf5
Belgas Zizou Bergsas (ATP-44) 2 valandų 48 minučių trileryje 3:6, 7:5, 7:6 (10:8) įveikė kanadietį Gabrielį Diallo (ATP-35). Pratęsime belgas neutralizavo du „match pointus“ (7:8, 8:9) ir pirmą kartą karjeroje pateko į tokio lygio turnyro ketvirtfinalį. Taip pat jau aišku, kad 26-erių Z. Bergsas ATP reitinge pirmą sykį pakils į 40-uką.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
